Henk de Jong zet spelersbus aan de kant: 'De bus had in de fik kunnen vliegen'

De voorbereiding van SC Cambuur op de uitwedstrijd tegen Telstar verliep allerminst vlekkeloos. De Leeuwarders zaten in een defecte bus, waardoor de spelers uitlaatgassen inhaleerden. Hierop besloot trainer Henk de Jong de bus aan de kant te zetten.

De selectie van Cambuur kwam een stuk later aan dan gepland. De oorzaak hiervan was een defecte bus, zo liet trainer De Jong weten tegenover ESPN. "We hebben drie kwartier in de uitlaatdampen gezeten in de bus. Daar word je ziek van. Toen heb ik de bus aan de kant laten zetten", vertelt hij.

Het is een goed besluiten gebleken. "Achteraf blijkt dat terecht, want er was een lekke pakking of zo. De bus had in de fik kunnen vliegen. Dit is gewoon heel vervelend. Dan moet er weer een andere bus komen. Daardoor zijn we laat binnen. Als je daar drie kwartier in zit, dan word je daar niet vrolijk van. Dan word je misselijk en krijg je pijn in het hoofd. Dan moet je wel stoppen."

Tweede maal pech met de spelersbus voor Cambuur

"Het is alsof je drie kwartier in een karthal zit, waar ze elke keer net voor je langs rijden. Dit is wel even een andere voorbereiding", aldus De Jong. Het is voor Cambuur niet de eerste keer dit seizoen dat een rit naar een uitwedstrijd in pech onderweg eindigt. Rondom de uitwedstrijd tegen FC Emmen hield de bus er ook al mee op. "Toen was het gevaarlijk, toen stonden we midden op de weg stil. Dat was écht levensgevaarlijk. Nu ging dat beter", besluit hij.

