'Ik heb een vreselijke tijd gehad bij Studio Sport', zegt bekende oud-presentatrice

Barbara Barend heeft een ‘vreselijke tijd’ gehad bij Studio Sport, vertelt ze in het programma De Perstribune op Radio 1. De sportjournaliste was in het verleden de presentatrice van het sportprogramma op de NOS.

Barend is geëmotioneerd als ze naar die tijd wordt gevraagd en wil niet te veel kwijt. “Zullen we het daar niet over hebben? Ik heb een vreselijke tijd gehad bij Studio Sport. Ik heb er nog nooit over gesproken en ik ben er ook nog niet aan toe om over te praten”, aldus Barend, die wel één ding duidelijk wil maken: “Ik ben door Kees Jansma, Tom Egbers, Mart Smeets en ook Kees Jongkind enorm gesteund.”

Artikel gaat verder onder video

De NOS vindt 'het erg om te horen dat Barbara in het verleden een vervelende ervaring heeft gehad bij NOS Sport', zo vertelt een woordvoerder. "NOS Sport van twintig jaar geleden was een andere werkomgeving dan die van nu. Sinds twee jaar werken we hard aan het verbeteren van onze organisatie, zowel op het gebied van cultuur als structuur. Hoewel dit een langdurig proces is, zien we vooruitgang en zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat ervaringen zoals die van Barbara tot het verleden behoren.”

Eerder deze week werd bekend dat Gert-Jaap Hoekman per direct afzwaait als hoofdredacteur van NOS Sport. In maart 2023 kwam de Volkskrant met een artikel op basis van gesprekken met 32 medewerkers over de cultuur bij de NOS. Daar kwam het beeld uit naar voren dat een aantal beeldbepalende personen, onder wie presentatoren, commentatoren en verslaggevers, zich onaantastbaar waanden en structureel de hand boven het hoofd werd gehouden.

Barend is niet de enige oud-presentatrice die met negatieve gevoelens terugkijkt op haar periode bij Studio Sport. Griselda Visser deed in maart een boekje open over haar ervaringen. "Seksisme, racisme, achterstelling: het was niet incidenteel, maar structureel", zei ze onder meer.