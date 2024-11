Johan Cruijff ArenA begint plots luid te applaudisseren tijdens Ajax Legends-wedstrijd

Het publiek in de ArenA heeft in de veertiende minuut van de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends een mooi eerbetoon gebracht aan clubicoon Johan Cruijff. Onder het genot van hoogtepunten uit de carrière van de voormalig wereldster klonk er een luid applaus van de tribunes.

De Legends van Ajax en Real Madrid spelen zondagmiddag in een galawedstrijd tegen elkaar om de viering van het 125-jarig bestaan van de Amsterdammers te openen. Cruijff, een van de grootste Ajacieden aller tijden, kon daarbij natuurlijk niet worden vergeten. In de veertiende minuut klonk er vanaf de tribunes een daverend applaus, terwijl op de schermen in het stadion beelden van Cruijff werden laten zien. Even later verschijnt ook Jordi Cruijff, de zoon van Johan, in beeld.

LEES OOK: Louis van Gaal benoemd tot erelid van Ajax

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans komen met sterke reactie op aanhoudend fluitconcert voor Weghorst

Wout Weghorst was zondagmiddag een van de opvallendste spelers tijdens FC Twente - Ajax.