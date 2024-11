Johan Derksen heeft dezelfde ziekte als Harry Mens: 'Hij maakt zich zorgen'

Presentator Harry Mens van het programma Business Class heeft net als Johan Derksen de oogziekte glaucoom, zo heeft hij aangegeven in gesprek met Wilfred Genee. Laatstgenoemde was afgelopen weekend te gast in het programma van Mens. De rel van Vandaag Inside werd in het programma besproken.

"Johan heeft last van zijn ogen. Zou dat er nou niets mee te maken hebben?", doelt Mens op de beslissing van Derksen om boos van tafel te stappen: "Het zorgt er wel voor dat hij alles wat minder ziet. Hij heeft blijkbaar glaucoom", vertelt Genee. Presentator Mens heeft dezelfde oogziekte als Derksen: "Ik ben daar ook aan geopereerd en dat valt uiteindelijk wel mee, maar ik denk dat hij zich daar een beetje zorgen over maakt. Ik denk dat dat de reden voor het weglopen was, gecombineerd met jouw houding natuurlijk", zegt Mens lachend tegen Genee.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Geruchten in Hilversum: 'Wilfred Genee niet blij door nieuws over collega'

Genee kaart vervolgens het probleem van Vandaag Inside nogmaals aan: "Johan heeft voor ons besloten dat we dit gingen doen en dat het meer over nieuws en actualiteit gaat. De discussie gaat over het feit dat René en ik vinden dat het wel wat luchtiger kan, maar Johan wil het graag inhoudelijker hebben", besluit Genee, die aangeeft dat hij nog steeds 'gas durft te geven' in Vandaag Inside.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee in shock door walgelijk verhaal van Hélène Hendriks: ‘Hier word ik niet vrolijk van’

Hélène Hendriks is met een smerig verhaal gekomen bij Vandaag Inside.