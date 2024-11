‘Vermiste’ Oranjespeler levensgroot op voorpagina van bekende sportkrant: ‘Gezocht’

is bezig aan een teleurstellende start van zijn dienstverband bij Juventus. De Nederlander, die Atalanta afgelopen zomer voor zo’n zestig miljoen euro inruilde voor De Oude Dame, prijkt vrijdag op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport.

Koopmeiners brak in seizoen 2017/18 door bij AZ en groeide uit tot een van de belangrijkste spelers van de Alkmaarse club. De middenvelder stapte in 2021 over naar Atalanta, waar hij eveneens indruk wist te maken. In Nederland maakte Koopmeiners furore als controleur, terwijl hij in Italië juist een neusje voor de goal bleek te hebben en indruk maakte als aanvallende middenvelder. Na een aantal uitstekende jaren bij Atalanta klopte Juventus afgelopen zomer op de deur en nam het de Nederlander over voor een bedrag van rond de zestig miljoen euro.

Tot een gelukkig huwelijk heeft het echter nog niet geresulteerd. Koop, zoals de middenvelder in Italië wordt genoemd, maakte nog weinig indruk bij de Serie A-grootmacht. Waar hij bij Atalanta vaak scoorde, staat de teller bij Juve na dertien officiële duels nog op nul goals. Daarnaast gaf Koopmeiners pas één assist.

'Waar is de échte Koopmeiners?'

Afgelopen woensdag kon de Nederlander in de Champions League-wedstrijd tegen Aston Villa (0-0) opnieuw niet imponeren, wat geleid heeft tot hevige kritiek. Koop prijkte vrijdagochtend groot op de voorpagina van de bekende Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport. “Koop gezocht”, valt in koeienletters te lezen op het blad. “Met (Gian Piero, red) Gasperini maakte hij verschil, in Turijn lijkt hij genormaliseerd”, leest het eveneens. Corriere dello Sport vraagt zich verder af ‘waar de échte Koopmeiners is?’

