Kijkers AZ - Galatasaray worden plots zeer onaangenaam verrast door Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft televisiekijkers onaangenaam verrast tijdens de wedstrijd tussen AZ en Galatasaray. Midden in de wedstrijd werd geschakeld naar een reclameblok, waarna de voorbeschouwing van Ajax begon. Het duel van AZ werd verplaatst naar van het hoofdkanaal Ziggo Sport naar Ziggo TV op kanaal 13 en naar Ziggo Sport 3.

De overgang was vrij abrupt. In minuut 49.30 verscheen een zwarte tekstbalk in beeld met de tekst: “Het vervolg van AZ – Galatasaray is te zien op kanaal 13 en voor Ziggo Sport Totaal-abonnees op Ziggo Sport 3.” De balk was veertig seconden in beeld. Daarna zond Ziggo Sport nog ruim twee minuten van de wedstrijd uit, voordat werd overgeschakeld op een reclameblok om daarna om 18.00 uur te kunnen beginnen met de voorbeschouwingen van Real Sociedad – Ajax en FC Twente - Union Sint-Gillis.

Op X reageren veel kijkers verrast.

