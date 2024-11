‘Kleuter’ van Ajax krijgt er ontzettend van langs na Real Sociedad - Ajax

Jorrel Hato moet het donderdagavond ontgelden bij Ziggo Sport na het Europa League-duel van Ajax bij Real Sociedad (2-0 verlies). Vooral Youri Mulder pakt de achttienjarige verdediger van Ajax hard aan.

Volgens Mulder zag Hato er ontzettend slecht uit bij het openingsdoelpunt van Ander Barrenetxea, halverwege de tweede helft. De analist en oud-voetballer licht na afloop uit hoe de linksback van Ajax halverwege de eigen helft aan de zijlijn een tackle inzette op Takefusa Kubo. Hato was echter te laat, waardoor Kubo ploeggenoot Jon Aramburu aan het werk kon zetten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wesley Sneijder verbijsterd over gedrag van Brian Brobbey, dat op tv niet te zien was

Kubo zette vervolgens een sprint in en ging over Youri Baas heen, waarna hij de bal terugkreeg van Aramburu. De Japanner legde de bal vervolgens neer bij de tweede paal, waar Barrenetxea van dichtbij kon scoren: 1-0.

“Hato gaat als een kleuter het duel in”, zegt Mulder over de tackle die de linksback inzette op Kubo. Volgens de analist deed Hato vervolgens te weinig om Kubo weer te achterhalen. “Moet je eens kijken hoe hij terugloopt! Je kunt toch wel even terugsprinten, of niet?”, foetert Mulder.

𝐀𝐉𝐀𝐗 op 𝐀𝐂𝐇𝐓𝐄𝐑𝐒𝐓𝐀𝐍𝐃 👀🇪🇸

Het is de Japanse pingelaar Kubo die via de achterlijn de bal weet terug te trekken op Ander Barrenetxea 1️⃣-0️⃣#ZiggoSport #UEL #RSOAJA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bij Ajax is de boel heel snel in een anarchistische bende vervallen'

Guus Hiddink neemt Ajax als voorbeeld, als hij over PSV spreekt.