Kraay junior smult van sensatie: 'Alles aan die jongen is pleintjesvoetbal'

Hans Kraay junior is onder de indruk van AZ-speler . De achttienjarige middenvelder maakte tegen Fenerbahçe als invaller zijn debuut namens de Alkmaarders en was in 26 minuten tijd goed voor een doelpunt en een assist. De analist had dan ook verwacht dat Smit tegen Willem II in de basis zou starten, maar de middenvelder had zich verslapen waardoor hij toch op de bank moest plaatsnemen.

Kraay junior blikt terug op het duel van AZ met Fenerbahçe en het feit dat AZ-trainer Maarten Martens, al dan niet noodgedwongen, veel jonge spelers de kans gaf. "Die slaapt al tijdje slecht, hè, en hij had voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fenerbahçe over Hansi Flick gedroomd, die bij Barça met zes snotneuzen in de basis speelt", aldus Kraay junior in zijn column voor Voetbal International.

"Moet ik overheen, zal Martens hebben gedacht, en hij speelde met Maxim Dekker, Dave Kwakman, Peer Koopmeiners, Jayden Addai, Ro-Zangelo Daal én met Keessie Smit. Die laatste kwam erin, scoorde, had een lob op de lat, alles aan die jongen is pleintjesvoetbal. Hij heeft in een half uur tijd furore gemaakt. Ik dacht: Dit gaat ’m worden, die staat in de basis tegen Willem II."

Smit kwam afgelopen zaterdag te laat op de training, waardoor die basisplaats er niet in zat. "Dat kan echt níet gebeuren", oordeelt Kraay junior. hard. "Hij is achttien. Martens zei na afloop dat we niet te veel complimenten moesten geven aan Kees, dan zou-ie gaan zweven. Achterlijke opmerking, dacht ik toen, Keessie uit Heiloo gaat niet zweven. Maar vrijdagochtend komt hij te laat op de training. Kees kan toch niet in de file hebben gestaan vanuit Heiloo. Ik vind het ongelooflijk. Je maakt furore, sommige mensen vergelijken je al met Florian Wirtz, met je afgezakte kousjes en je Heiloose dribbel, en dan doe je dit."

Smit komt er nog wel volgens Kraay junior

Of Kraay junior zelf ooit te laat is gekomen in zijn voetbalcarrière? "In zeventien jaar betaald voetbal niet één keer, alleen af en toe met een sliding. De mensen scandeerden donderdag: "Keessie, Keessie, Keessie”. Ik zeg nu: Keessie, Keessie, maf Keessie. Maar geen zorgen, hij komt er alsnog aan. Ik sluit niet uit dat Kees ooit ergens in een kleedkamer Frenkie de Jong tegenkomt", besluit hij.

