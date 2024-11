Marinus Dijkhuizen wordt snel gepresenteerd en keert terug op Nederlandse velden

Marinus Dijkhuizen moet de nieuwe trainer van FC Den Bosch worden, zo weet Voetbal International maandagmiddag te melden. De Brabanders zijn op zoek naar een opvolger van de ontslagen David Nascimento en naderen een akkoord met Dijkhuizen.

Maandagochtend maakte FC Den Bosch, de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie, bekend dat er afscheid is genomen van Nascimento. De coach stond er met zijn elftal meer dan goed voor in de competitie, maar er was sinds vorige week al sprake van een verschil van inzicht over zijn werkwijze. Technisch directeur Bernard Schuiteman heeft Nascimento om die reden maandag aan de kant geschoven.

Zijn opvolger moet Dijkhuizen gaan worden, zo heeft Voetbal International vernomen. Dijkhuizen vertrok vorig seizoen bij Excelsior na een aantal succesvolle jaren. Momenteel zit hij zonder club. Volgens Voetbal International kan Dijkhuizen op korte termijn gepresenteerd gaan worden. Dat zou betekenen dat er voor hem op 22 november een pikant duel wacht met zijn oude werkgever Excelsior. Ruben den Uil, de afgelopen seizoenen de assistent van Dijkhuizen bij de Rotterdammers, is daar nu hoofdcoach.