Been pakt Farioli aan na interview: ‘Het klopt niet wat hij zegt’

Mario Been is het niet eens met de uitleg van Francesco Farioli dat hij door de media helemaal kapot is gemaakt voor het rouleren. Volgens de voormalig trainer heeft de Italiaan hier alleen na de wedstrijden tegen NAC (2-1 verlies) en Willem II (1-0 winst) vragen over gekregen.

Ajax wist zaterdagavond de topwedstrijd in eigen huis van PSV te winnen (3-2), nadat eerder deze week Feyenoord in De Kuip werd verslagen (0-2). Na afloop van de wedstrijd tegen de koploper gaat Farioli in op zijn wisselbeleid. “Een week geleden werd ik nog door bijna iedereen kapotgemaakt voor de beslissingen die ik had genomen”, stelde de oefenmeester bij ESPN. “Ik wil hier niet mijn gelijk halen, want de week had ook heel anders kunnen lopen.”

Wanneer het fragment wordt getoond bij Goedemorgen Eredivisie, begint Been hier direct tegenin te gaan. “Het klopt toch niet wat hij zegt?”, vraagt de oud-trainer van Feyenoord zich af. “Tegen NAC hebben we hem aangepakt in de vorm van het rouleersysteem, dat je daar punten verspeelt wat eigenlijk niet nodig is. Tegen Willem II speel je met een B-elftal, maar dat loopt dan goed af.” Been benadrukt dat hij vindt dat Farioli niet echt is aangepakt op het feit dat hij rouleert. “Dat is zijn keuze. Dat dat op dit moment goed uitpakt, is waar. Maar het is niet zo dat hij helemaal kapot is geschreven.”

Kraay jr. begrijpt Farioli

Hans Kraay junior kan zich niet volledig vinden in de lezing van Been. “Laat ik het maar bij mezelf houden, maar de keren dat ik hem heb geïnterviewd, heb ik hem wel vaak gevraagd waarom hij niet met zijn beste elf begint”, geeft de analist aan. “Hij zegt dan elke keer dat hij geen beste elf heeft, maar een beste twintig. Je kunt zeggen: ‘Onzin’, maar hij ziet het zo.”

