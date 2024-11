'Gevechten op de tribune tijdens Frankrijk - Israël, zo'n 50 mensen bij betrokken'

Er zijn donderdagavond tijdens de eerste helft van de ontmoeting tussen Frankrijk en Israël in de Nations League gevechten uitgebroken op de tribunes van het Stade de France. Volgens RMC Sport zouden er zo’n vijftig personen betrokken bij geweest. Het gevecht zou zijn ontstaan nadat er met de Israëlische vlag werd gezwaaid.

Parijs stond in de aanloop naar het treffen tussen Frankrijk en Israël in opperste staat van paraatheid. Na de gebeurtenissen rond het duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv vorige week in de Europa League bestond de angst dat ook de wedstrijd tussen de nationale ploegen van Frankrijk en Israël het decor zou vormen voor rellen. Een enorme politiemacht moet dat voorkomen.

De Franse autoriteiten zwoeren voorafgaand aan de wedstrijd dat een politiemacht van liefst vierduizend agenten in en rond het stadion de situatie in Parijs beheersbaar zou houden. “Er is geen sprake van dat wij het risico nemen dat de dramatische gebeurtenissen van Amsterdam zich zullen herhalen. Frankrijk zal niet zwichten, zeker niet in het gevaar van haatzaaierij”, zo werd Bruno Retailleau, minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, geciteerd door de NOS.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen zou het tijdens de eerste helft toch zijn misgegaan op de tribunes. “Beelden van binnen in het Stade de France tonen een vechtpartij, waarbij volgens RMC Sport zo’n vijftig personen betrokken zouden zijn. Het ging om een gevecht tussen Franse fans en personen die met een Israëlische vlag zwaaiden”, zo schrijft Get French Football News op X. In het liveblog van Frankrijk - Israël op de website van RMC Sport staat het volgende: “Er braken gevechten uit in de noordelijke bocht boven de Irrésistibles, de Franse supportersgroep. Er zijn ongeveer vijftig mensen bij betrokken. Stewards kwamen tussenbeide om te proberen de rust te herstellen en een cordon te vormen. De CRS (gespecialiseerde eenheid binnen de Police Nationale in Frankrijk, red.) staat klaar om in te grijpen.”

Fluitconcerten voorafgaand aan het duel

De oorlog in het Midden-Oosten werpt dus z’n schaduw over de ontmoeting tussen Frankrijk en Israël. Op de wedstrijd zouden slechts 20.000 toeschouwers zijn afgekomen, terwijl het nationale stadion normaal gesproken plaats biedt aan 80.000 mensen. Volgens RMC Sport klonken er voorafgaand aan de wedstrijd lichte fluitconcerten toen de opstelling van Israël werd aangekondigd én het Israëlische volkslied werd afgespeeld. De ruzie zou zich hebben afgespeeld op de tribune waar de Israëlische supporters zich hebben verzameld. “Sommigen renden naar het linkerdeel van de tribune, waar mensen staan zonder vlaggen of opvallende truien. Er vonden enkele gevechten plaats. Dit duurde ongeveer twee minuten”, zo leest het. Het medium schrijft tevens dat de Israëlische fans op dat moment ‘bevrijd de gijzelaars, bevrijd de gijzelaars’ scandeerden.