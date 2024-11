Parijs houdt adem in voor Frankrijk - Israël: 'Zullen niet zwichten voor haatzaaierij'

Parijs is in opperste staat van paraatheid voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tussen Frankrijk en Israël, die donderdagavond om 20.45 uur in het Stade de France in Parijs wordt gespeeld. Na de gebeurtenissen rond het Europa League-duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv van vorige week bestaat de angst dat ook deze wedstrijd het decor zal vormen voor rellen, maar een enorme politiemacht moet dat voorkomen.

In Amsterdam liep het vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag behoorlijk uit de hand. Meegereisde supporters van de Israëlische ploeg werden na de wedstrijd, die Ajax met 5-0 won, elders in de stad slachtoffer van zogeheten hit and run-aanvallen van relschoppers. Anderzijds kwamen ook verhalen naar boven van misdragingen door de Maccabi-supporters. Politici, tot aan de Amerikaanse president Joe Biden aan toe, spraken massaal hun afschuw uit over de gebeurtenissen.

LEES OOK: Amsterdamse driehoek overwoog Ajax - Maccabi te verbieden

Artikel gaat verder onder video

Ook in Frankrijk leven behoorlijk wat sentimenten rond de interland met Israël. Zo spraken pro-Palestijnse betogers woensdag van 'de wedstrijd van de schaamte', zo meldt de NOS. Uit angst voor een nieuwe escalatie hebben diverse winkeliers in de Franse hoofdstad besloten donderdag eerder hun deuren te sluiten, zo meldt de omroep.

LEES OOK: Amsterdammers en taxichauffeur doen hun verhaal: 'Maccabi-fans spuugden en gooiden glas'

De Franse autoriteiten bezweren dat een politiemacht van liefst vierduizend agenten in en rond het stadion de situatie in Parijs beheersbaar zullen houden: "Er is geen sprake van dat wij het risico nemen dat de dramatische gebeurtenissen van Amsterdam zich zullen herhalen. Frankrijk zal niet zwichten, zeker niet in het geval van haatzaaierij", wordt Bruno Retailleau, minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, geciteerd. "

Hundreds of protestors rallied in Paris to show solidarity with Palestine and to condemn France's UEFA Nations League match against the Israeli occupation. pic.twitter.com/xwCsCBU9J5 — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd van Ramshorst verbaast Van Hooijdonk met vraag over Oranje

Pierre van Hooijdonk reageert in Studio Voetbal nogal verbaasd op een vraag over de rol van Frenkie de Jong bij Oranje.