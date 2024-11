NEC heeft nieuws over assistent Ron de Groot, twee weken na reanimatie bij amateurwedstrijd

NEC komt donderdagmiddag met een update over de toestand van assistent-trainer en clubicoon Ron de Groot (64), die een kleine twee weken geleden onwel werd en moest worden gereanimeerd.

De Groot werkt al jaren voor NEC. De geboren Nijmegenaar begon in 1993 als assistent bij de club en heeft sindsdien ook regelmatig de rol van interim-trainer vervuld. Ook is hij tussen 2019 en 2020 trainer van de beloftenploeg geweest, om vervolgens terug te keren als assistent bij het eerste.

Op zaterdag 2 november werd De Groot onwel toen hij als speler van amateurclub WVW Weurt een wedstrijd speelde. De assistent-trainer werd ter plekke gereanimeerd en voor verdere behandeling en onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. NEC bracht een dag later naar buiten dat het 'naar omstandigheden goed' ging met De Groot.

Donderdag meldt de Nijmeegse club dat er afgelopen week een defibrillator (ICD) bij De Groot is geplaatst. Dat apparaat kan ingrijpen op het moment dat er opnieuw hartritmestoornissen optreden. Ook bij voetballers als Daley Blind en Christian Eriksen, die beiden met hartproblemen werden geconfronteerd, is een dergelijk kastje geplaatst. NEC schrijft dat De Groot momenteel nog 'ter controle' in het ziekenhuis verblijft, maar dat hij 'zeer spoedig' verwacht weer naar huis te mogen. Wie hem een hart onder de riem wil steken, kan een kaartje sturen naar het Goffertstadion (Stadionplein 1, 6532AJ, Nijmegen). De club zorgt dan dat deze aan de familie De Groot wordt overhandigd.

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐑𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐨𝐭



De assistent-trainer van N.E.C. blijft op dit moment nog ter controle in het ziekenhuis, maar verwacht zeer spoedig weer thuis te zijn. — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) November 14, 2024

