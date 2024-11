NEC-assistent Ron de Groot opgenomen in ziekenhuis na reanimatie

Ron de Groot is zaterdagmiddag opgenomen in het ziekenhuis. De 64-jarige assistent-trainer van NEC werd als speler onwel tijdens een amateurwedstrijd en moest ter plekke worden gereanimeerd, zo maken de Nijmegenaren bekend via de officiële kanalen.

De Groot werkt al jaren voor NEC. De geboren Nijmegenaar begon in 1993 als assistent bij de club en heeft sindsdien ook regelmatig de rol van interim-trainer vervuld. Ook is hij tussen 2019 en 2020 trainer van de beloftenploeg geweest, om vervolgens terug te keren als assistent bij het eerste.

Zaterdagmiddag ging het helemaal mis voor De Groot. De assistent speelde een amateurwedstrijd met WVW Weurt, waarbij hij onwel werd. De Groot moest worden gereanimeerd, waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens zijn club gaat het naar omstandigheden goed met de assistent en moet hij voor onderzoeken in het ziekenhuis blijven.

Voor NEC en Rogier Meijer betekent dit dat De Groot zondagmiddag logischerwijs niet op de bank zit wanneer de Nijmegenaren het in eigen huis opnemen tegen FC Groningen. Dat duel staat om 14.30 uur op het programma.

