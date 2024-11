NEC boekt grootste overwinning in de Eredivisie in 48 jaar

NEC heeft in de thuiswedstrijd met FC Groningen hard uitgehaald. In een onderlinge strijd tussen de nummer veertien en vijftien van de Eredivisie werd het 6-0 voor de thuisploeg. De doelpunten werden gemaakt door Koki Ogawa (2x), Sontje Hansen, Vito van Crooij, Sami Ouaissa en Thomas Ouwejan. Door deze overwinning komt de ploeg van Rogier Meijer op een tiende plek. Het is voor NEC de ruimste overwinning in de Eredivisie sinds 1976, toen FC VVV met 7-1 werd verslagen.

Op papier zou het weleens een hele spannende pot kunnen worden tussen NEC en FC Groningen. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden de Nijmegenaren uit tien wedstrijdbeurten tien punten verzameld en stond daarmee op een teleurstellende veertiende plek. De Groningers hadden één punt minder verzameld en stonden daarmee op een vijftiende plek. De ploeg van Dick Lukkien had een goede seizoensstart, maar de laatste vijf wedstrijden werden allemaal verloren. Dus zou de ploeg gebrand moeten zijn om tegen een op papier gelijkwaardige tegenstander punten te pakken.

Dat liep even anders in Nijmegen, want na zes minuten kreeg NEC al een penalty. Vito van Crooij werd neergehaald door Marvin Peersman en dus ging de bal op de stip. Ogawa ging achter de bal staan en schoot de bal binnen, ondanks dat de poging niet goed werd ingeschoten en ook bijna gekeerd werd door Etienne Vaessen. Na deze penalty kwam FC Groningen er ook niet meer bovenop en werd het in de 26e minuut al 2-0. Weer kwam het doelpunt van Ogawa en was er ditmaal een assist van Van Crooij. De oud-speler van Sparta werd weggestoken door Hansen en na een goede actie kwam een voorzet. De bal kon makkelijk worden binnengeschoten door de Japanner.

Het bleef niet bij 2-0 in de eerste helft, want zes minuten na het doelpunt van Ogawa werd er gescoord door Hansen. Vaessen hield de bal te lang aan de voet en Van Crooij snoepte de keeper de bal af. De buitenspeler werd naar de zijkant gedreven, maar kon nog wel voorgeven. De geboren Venlonaar zag de oud-speler van Ajax vrijstaan en die liet de bal van zijn voet in het doel glijden. De 3-0 stond op het bord en daar gingen beide ploegen ook mee rusten.

Veel beter werd het niet in de tweede helft voor FC Groningen. Al in de 52e minuut kwam de 4-0 op het scorebord door Van Crooij. Na twee assists mocht de aanvaller ook een keer zelf scoren tegen de Noordelingen. Hansen gaf de bal voor op Ogawa, die de bal teruglegde en uit die voorzet kon de oud-speler van VVV Venlo scoren met het hoofd. De Groningers konden zelf niks creëren, maar de Nijmegenaren wel. Na een paar gemiste kansjes werd het 5-0 voor de thuisploeg door een doelpunt van invaller Ouaissa. Ogawa kopte een bal door op Başar Önal, die een stukje doorliep en daarna voorgaf. De oud-speler van Roda JC kreeg de bal en schoot raak in de rechterbovenhoek.

Niks bleef FC Groningen dan ook bespaard, want in de 85e minuut moest de scheidsrechter naar het VAR-scherm komen om te kijken of Joey Pelupessy hands had gemaakt in het strafschopgebied. Na het bekijken van de beelden vond de leidsman het ook een penalty en dus kon de 6-0 gemaakt worden. Invaller Ouwejan ging achter de bal staan en schoot de bal door het midden raak. NEC had nog maar één doelpunt nodig om een recordzege te evenaren in de Eredivisie.

Gelukkig voor FC Groningen werd de schade niet nog erger en kwam die recordzege er niet. Door de overwinning van NEC komt de ploeg op een tiende plek staan met dertien punten. De ploeg van Lukkien blijft op de vijftiende plek met negen punten uit elf duels.