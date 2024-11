NEC krijgt tiental RKC na rust alsnog op de knieën en klimt naar linkerrijtje

NEC heeft zaterdagavond het uitduel met RKC Waalwijk met 0-3 gewonnen. De Waalwijkers kwamen vlak voor rust met tien man te staan na twee domme gele kaarten van , in ondertal was de ploeg van Henk Fraser niet bij machte om de zege van de Nijmegenaren te voorkomen.

RKC won vorige week, voor het eerst dit seizoen, een Eredivisie-wedstrijd. Almere City werd in Waalwijk met 2-0 opzij gezet door de hekkensluiter, die daardoor de aansluiting bij de staartploegen hervond. NEC was vorige week, ook op eigen veld, veel te sterk voor FC Groningen, dat op een klinkende 6-0 nederlaag werd getrakteerd.

Toch was RKC in het eerste bedrijf zeker niet de mindere dan NEC. De ploeg van Fraser heeft er echter een handje van rode kaarten te pakken en dat was zaterdagavond niet anders. Na een opstootje met Vito van Crooij, vlak voor rust, trok scheidsrechter Erwin Blank een gele kaart voor Weidmann, die een minuut later doorging op een tegenstander en daarvoor gelijk zijn tweede gele prent onder de neus kreeg.

In ondertal was het voor RKC simpelweg niet meer te houden. Na een hoekschop stond de Japanner Koki Ogawa twintig minuten voor tijd op de juiste plaats om de 0-1 binnen te tikken. Vijf minuten later bepaalde Sami Ouaissa de eindstand op 0-2, door een voorzet van rechtsback Brayann Pereira knap binnen te koppen. In de slotminuut kopte verdediger Ivan Marquez uit een hoekschop van Van Crooij zelfs de derde Nijmeegse treffer nog tegen de touwen.