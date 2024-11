‘Nieuwe problemen voor Van Wonderen: clubicoon klaagt Schalke 04 aan’

Het gaat niet goed bij het Schalke 04 van Kees van Wonderen. Op het veld is de gevallen topclub hard aan het strijden tegen degradatie uit de 2. Bundesliga, terwijl doelman en clubicoon zijn club nu heeft aangeklaagd, zo schrijft BILD.

De 36-jarige Fährmann komt uit de jeugdopleiding van Schalke en keerde in 2020 terug voor zijn derde periode bij Die Königsblauen. In al zijn jaren bij de club uit Gelsenkirchen kwam de sluitpost tot 289 duels in het eerste elftal. De doelman heeft zijn club nu aangeklaagd naar aanleiding van de reactie die hij kreeg na een interview met BILD in oktober.

Fährmann sprak zonder goedkeuring van Schalke met de krant, terwijl interviews volgens de regels van de Duitse bond bij de media-afdeling van de club moeten worden gemeld. In het interview zette de doelman zijn club in slecht daglicht. Schalke wil namelijk dat Fährmann vertrekt, aangezien hij te veel verdient. Dit weigert hij, dus is de routinier teruggezet naar de beloften. In gesprek met BILD liet hij weten zijn contract bij Schalke heeft verdiend, dus niet van plan is te vertrekken. Het interview kwam hem op een officiële waarschuwing te staan.

Fährmann wil waarschuwing ongedaan maken

Volgens Fährmann hoefde hij helemaal geen goedkeuring van de club te krijgen voor het interview. Daarbij beroept het clubicoon zich op de persvrijheid. Door naar de rechter te stappen probeert de doelman het voor elkaar te krijgen dat de officiële waarschuwing wordt ingetrokken. Bij een nieuwe waarschuwing kan Fährmann namelijk op staande voet worden ontslagen door Schalke.

