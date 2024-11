Youri Mulder doet stap naar voren bij oude liefde: 'Beste kandidaat voor deze taak'

Youri Mulder (55) zal de komende tijd fungeren als interim-sportief directeur van zijn oude liefde Schalke 04. De Nederlander wordt daarmee de tijdelijke opvolger van zijn voormalig ploeggenoot Marc Wilmots, die vorige maand samen met trainer Karel Geraerts op straat werd gezet. Laatstgenoemde werd vervangen door Kees van Wonderen.

Onder de oud-trainer van Go Ahead Eagles en sc Heerenveen wacht Schalke nog altijd op de eerste overwinning in de 2. Bundesliga. Afgelopen zondag werd doelpuntloos gelijkgespeeld tegen SSV Ulm 1846, waarmee de Nederlander zijn eerste punt wel binnen heeft na nederlagen tegen Hannover 96 (1-0) en Greuther Fürth (3-4).

Ondertussen doet Mulder intern dus een stap naar voren. De oud-spits, die deel uitmaakte van het Schalke-elftal van Huub Stevens dat in 1997 de UEFA Cup won, was bij Die Königsblauen al actief als lid van de raad van commissarissen, maar zet die functie tijdelijk on hold om zich als directeur betaald voetbal nadrukkelijker met de dagelijkse gang van zaken te gaan bemoeien. "We zijn tot de conclusie gekomen dat we de huidige vacante positie in het sportmanagement op interim-basis moeten invullen", legt CEO Matthias Tillmann uit op de clubsite van Schalke. "Vooruitkijkend naar de komende weken is Youri volgens ons de beste kandidaat voor deze taak”, aldus Tillmann.

Mulder zelf zegt niet te hebben getwijfeld toen het verzoek hem bereikte: "Het was voor mij meteen duidelijk dat ik in wilde stappen. De situatie waarin we ons momenteel bevinden is bekend. Om het maar duidelijk en helder te zeggen: we zijn ervan overtuigd dat we met Kees van Wonderen een ommekeer zullen realiseren. Dat doe ik in interne discussies, maar ook met het publiek", aldus Mulder. Schalke zal zich de komende tijd gaan buigen over de vraag hoe de functie van Wilmots op langere termijn zal worden ingevuld.

