Van Wonderen en Mulder halen Champions League-finalist naar Schalke

Loris Karius komt de selectie van Kees van Wonderen bij Schalke 04 versterken, zo maakt de Duitse club bekend via de officiële kanalen. Sinds zijn vertrek bij Newcastle United afgelopen zomer zat de doelman zonder club.

Karius vertrok afgelopen zomer na twee seizoenen bij Newcastle United en zat sindsdien zonder club. Inmiddels heeft hij met Schalke 04 een nieuwe werkgever gevonden. De gevallen topclub had onlangs Ron-Thorben Hoffman verhuurd aan Eintracht Braunschweig, waardoor er een nieuwe doelman aan de selectie van Van Wonderen toegevoegd moest worden. De keuze is daarin gevallen op Karius, die in 2018 nog de Champions League-finale speelde namens Liverpool.

“We wilden ervoor zorgen dat we geen kwaliteit verloren binnen onze groep van doelmannen”, geeft directeur profvoetbal Youri Mulder aan op de clubwebsite. “Daar zijn we in geslaagd door Karius vast te leggen. Hij heeft jaren aan ervaring op het hoogste niveau, is fit en kan gelijk trainen. Hij is hier om Justin Heekeren uit te dagen, die zaterdag de tweede seizoenshelft onder de lat zal beginnen.”

Karius is zelf erg blij met zijn overstap naar Gelsenkirchen. “De gesprekken met de club gingen allemaal erg goed en ik kijk ernaar uit met het team mee te trainen”, geeft de voormalig jeugdinternational van Duitsland aan. “Schalke 04 is een grote club met zeer gepassioneerde fans. Dat is iets wat ik tijdens mijn wedstrijden hier als speler van een andere club al merkte.”

