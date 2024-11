Stevige waarschuwing voor Van Wonderen: ‘Onmogelijk voor een coach om succesvol te zijn bij Schalke’

Karel Geraerts blikt met weinig positieve gevoelens terug op zijn tijd als trainer van Schalke 04. De Belg werd in september na een seizoen op straat gezet door de gevallen topclub en stelt dat het voor een trainer ‘onmogelijk is succesvol te zijn’ in Gelsenkirchen.

Kees van Wonderen werd begin oktober aangesteld als opvolger van Geraerts bij Schalke. De Belgische trainer blikt in gesprek met Het Laatste Nieuws terug op zijn periode in de 2. Bundesliga. “Mijn huid is er dik geworden”, geeft de clubloze trainer aan. “Ik heb in één jaar Schalke meer meegemaakt dan in mijn ganse carrière.” Als voorbeeld geeft hij aan dat interne gesprekken vaak binnen een kwartier helemaal online te vinden zijn.

“Binnen Schalke zijn er heel veel strekkingen. En iedereen heeft zijn eigen agenda en doet zijn eigen ding”, vervolgt Geraets. De trainer lag bij de Duitse club vooral in de clinch met Ben Manga, een van de sportieve directeuren. “Ik denk dat hij vooral met mij botste. Eerlijk ik weet niet wat de reden was.” Manga trok in een interview de keuzes van Geraets in twijfel. “Dat was een bom in Duitsland. Manga vond onder meer dat ik zijn spelers niet opstelde. Na dat interview stond het kot in brand, terwijl ik van niets wist.”

Tot op heden heeft Geraets nog niets gehoord van Manga. “En daarom zeg ik dat het ontslag onterecht was. Ik had het gevoel en de drive om Schalke dit seizoen opnieuw te stabiliseren. Ondanks dat we geen middelen hadden, waren alle tools daarvoor beschikbaar.” De oefenmeester zag dat zijn team groeide, maar dat hij binnen de club werd tegengewerkt. “Dan is het voor een coach en een club onmogelijk om succesvol te zijn”, waarschuwt hij Van Wonderen.

