Opstelling FC Twente: Oosting lost puzzel tegen OGC Nice verrassend op

De opstelling van FC Twente voor het Europa League-duel met het Franse OGC Nice is bekend. Trainer Joseph Oosting kan in de Franse badplaats niet beschikken over sterkhouders , en . Daarmee stond de oefenmeester een flinke puzzel te wachten.

Unnerstall, normaliter de onbetwiste eerste keus onder de lat bij FC Twente, ontbreekt vanwege een schorsing. De Duitse doelman kreeg in de thuiswedstrijd tegen Lazio na tien minuten de rode kaart vanwege het neerhalen van de doorgebroken Boulaye Dia. De 37-jarige Przemyslaw Tyton, die tegen Lazio als invaller binnen de lijnen kwam, vervangt Unnerstall tegen Nice.

Artikel gaat verder onder video

Hilgers, die afgelopen weekend tegen Willem II uitviel met een hamstringblessure, wordt vervangen door Gustaf Lagerbielke. De Zweedse verdediger wordt centraal achterin vergezeld door Alec van Hoorenbeeck. De backposities bij FC Twente worden ingevuld door rechtsachter Bart van Rooij en linksback Anass Salah-Eddine. Max Bruns werd in de basis verwacht, maar kampt toch met teveel lichte pijntjes.

Net als Hilgers bleef ook Steijn achter in Enschede. De topscorer van de Tukkers ontbrak tegen Willem II vanwege ziekte en is hier nog steeds niet van hersteld. Niet Carel Eiting, maar Mathias Kjølø heeft een plekje op het middenveld. Een andere verrassende naam op de middelste linie is Gijs Besselink, terwijl ook Michel Vlap nergens is te bekennen in de opstelling. Youri Regeer lijkt de meest vooruitgeschoven middenvelder te zijn bij FC Twente.

In de voorhoede kiest Oosting voor spits Sam Lammers. Hij wordt in Nice geflankeerd door Daan Rots en Sayfallah Ltaief. Mitchell van Bergen, die uitviel tegen Lazio, keert terug op de bank.

Opstelling FC Twente: Tyton; Van Rooij, Lagerbielke, Van Hoorenbeeck, Salah-Eddine; Regeer, Besselink, Kjolo; Rots, Lammers, Ltaief.

Welk resultaat verwacht jij bij OGC Nice - FC Twente? Laden... 23.5% Winst OGC Nice 30.9% Een gelijkspel 45.7% Winst FC Twente 81 stemmen

