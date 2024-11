Opstelling PSV: Bosz houdt Luuk de Jong ook tegen NAC op de bank

De opstelling van PSV voor het uitduel tegen NAC Breda is bekend. Trainer Peter Bosz laat Ismail Saibari terugkeren op het middenveld, kan voorin wél beschikken over en gunt aanvoerder opnieuw een weekje rust.

Bosz had eenaardige puzzel te leggen voor het duel in het Rat Verlegh Stadion. De trainer van de regerend landskampioen kan in Breda nog altijd niet beschikken over de geblesseerden Sergiño Dest, Hirving Lozano, Joey Veerman, Jerdy Schouten en Adamo Nagalo. Daarnaast stonden er nog vraagtekens achter de namen Rick Karsdorp, Noa Lang én Armando Obispo. Van dat drietal blijken Karsdorp en Lang wel degelijk van de partij te zijn tegen NAC.

Artikel gaat verder onder video

Op het doel is de Argentijn Walter Benítez zoals gebruikelijk present bij PSV. Voor zijn neus vormen Ryan Flamingo en Olivier Boscagli, zoals verwacht, het centrum van de verdediging. Op de backposities starten Karsdorp aan de rechterkant en Matteo Dams op links.

Op het middenveld herhaalt Bosz zijn keuze die hij midweeks in het Champions League-duel met Girona (4-0 winst) maakte. Dat houdt in dat Mauro Júnior opnieuw op de 'zes'-positie wordt geposteerd. De Braziliaan wordt geflankeerd door Malik Tillmn en Ismail Saibari, die in het elftal komt ten koste van Guus Til. Voorin krijgt Luuk de Jong weer eens rust en start zijn stand-in Ricardo Pepi in de spits. Vanaf de flanken wordt de Amerikaan ondersteund door Lang en Johan Bakayoko.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Saibari, Tillman; Bakayoko, Pepi, Lang

Welk resultaat verwacht jij bij NAC - PSV? Laden... 16.4% Winst NAC 10.9% Een gelijkspel 72.7% Winst PSV 330 stemmen

