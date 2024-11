FIFA nomineert 77 spelers voor het wereldelftal, bankzitter van Oranje maakt kans

kan terugkijken op een geweldig jaar en het zou er nóg mooier op kunnen worden. De vleugelverdediger van Bayer Leverkusen en het Nederlands elftal is namelijk genomineerd voor het wereldelftal van het jaar van de FIFA. Frimpong is de enige Nederlander die in aanmerking komt voor een plekje in dit elftal.

Frimpong was in het afgelopen seizoen een van de absolute smaakmakers bij Bayer Leverkusen. De formatie van coach Xabi Alonso schreef geschiedenis door kampioen van Duitsland te worden zonder ook maar één competitiewedstrijd te verliezen. Frimpong had met negen doelpunten en evenveel assists in 31 wedstrijden een belangrijk aandeel in dat succes. Bayer Leverkusen legde bovendien beslag op de eindzege van de DFB-Pokal en reikte ook nog eens tot de finale van de Europa League, waarin Atalanta Bergamo met ruime cijfers te sterk was. Frimpong noteerde uiteindelijk veertien doelpunten en twaalf assists in 47 wedstrijden in alle competities.

De rappe wingback liet zich ook bij het Nederlands elftal een aantal keer van zijn beste kant zien. Frimpong verscheen op 22 maart van dit jaar in de oefeninterland tegen Schotland pas voor de eerste keer aan de aftrap bij de nationale ploeg. Een kleine drie maanden later had hij ook in de oefenwedstrijd tegen Canada ter voorbereiding op het EK in Duitsland een basisplaats. Met een doelpunt en een assist had hij een groot aandeel in de 4-0 zege. Tijdens het EK kwam Frimpong tegen Polen, Frankrijk en Turkije in actie. Hij verscheen alleen tegen de Fransen aan de aftrap. Bij Bayer Leverkusen was hij dit seizoen vooralsnog goed voor een doelpunt en zeven assists in achttien wedstrijden in alle competities.

De prestaties van Frimpong zijn dus niet onopgemerkt gebleven. Hij is door de FIFA genomineerd voor het wereldelftal van het jaar. De concurrentie is echter niet gering. Voor een plek in de achterhoede komen naast Frimpong ook onder meer Europees kampioen en Champions League-winnaar Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Mats Hummels en zijn ploeggenoten Alejandro Grimaldo en Jonathan Tah in aanmerking. Naast Frimpong, Grimaldo en Tah is ook Florian Wirtz van Bayer Leverkusen genomineerd voor een plekje in het sterrenelftal. De aanvallende middenvelder was alleen dit seizoen al betrokken bij negen doelpunten en vier assists.

Wereldvoetballer van het Jaar

De FIFA maakte donderdagavond ook bekend welke elf spelers in aanmerking komen voor de prijs van Wereldvoetballer van het Jaar. Dat zijn: Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Haaland, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri, Federico Valverde, Vinícius Júnior, Florian Wirtz en Lamine Yamal. Rodri won een paar weken geleden al de Gouden Bal als beste speler van het afgelopen seizoen. De Spanjaard staat door een zware knieblessure nog maanden aan de kant.

