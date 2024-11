Kenneth Perez zou 24-voudig Oranje-international op de bank zetten: 'Hij is niet de beste optie'

Kenneth Perez vindt niet dat de beste optie op de rechtsbuitenpositie is voor het Nederlands elftal. De 21-jarige speler van RB Leipzig wordt door bondscoach Ronald Koeman vaak op de rechterflank geposteerd, maar Simons zou zich volgens Perez moeten richten voor de positie van meest vooruitgeschoven middenvelder.

Afgelopen zomer begon Simons als rechtsbuiten aan het eerste EK-duel in Duitsland, waarin Polen met 1-2 werd verslagen. Daarna kwam de oud-speler van Barcelona, Paris Saint-Germain en PSV echter op het middenveld terecht. Simons was met een fraai afstandsschot trefzeker in de halve finale tegen Engeland, waarin Oranje een 1-2 nederlaag leed en dus werd uitgeschakeld. Na het EK werd Simons echter weer steevast als rechtsbuiten ingezet door Koeman. De afgelopen interlandperiode ontbrak hij vanwege een enkelblessure.

In Voetbalpraat op ESPN hekelt Perez de beslissing van Koeman om Simons op de rechterflank te posteren. "Dat vind ik nou een voorbeeld, je wilt per se dat Simons speelt. Maar als er geen plek is in de as, omdat er beteren zijn, dan zeg je niet: Doe hem maar rechts. Nee! Dan zet je gewoon de beste optie op rechts, en dát is Simons niet", meent de Deen. Later noemt Perez Donyell Malen als voorbeeld van een 'betere' optie op de rechterflank: "Die vind ik wel goed."

Simons zou zich wat Perez betreft moeten richten op een plek op het driemansmiddenveld van Koeman. Afgelopen zaterdag koos de bondscoach tegen Hongarije, toen Oranje met de 'sterkste' elf aantrad, voor het trio Frenkie de Jong - Ryan Gravenberch - Tijjani Reijnders. "Dan moet hij de concurrentie aangaan met Reijnders", voorziet Perez. "Dan moet hij die proberen te winnen, maar op rechtsbuiten hebben we beteren."

Wie vind jij de beste optie op de rechtsbuitenpositie in het Nederlands elftal? Laden... 6.3% Xavi Simons 64.4% Donyell Malen 21.8% Jeremie Frimpong 7.5% Anders, namelijk... 174 stemmen

