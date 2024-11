Kraay junior hoopt op één man in Oranje: 'Dan kan Nederland tegen iedereen om de winst spelen'

Hans Kraay junior hoopt dat het Nederlands elftal in maart, als Spanje de tegenstander is in de kwartfinale van de Nations League, weer een 'onomstreden nummer negen' heeft. De voorbije interlandperiodes was het in de spits stuivertje wisselen tussen , en , maar Kraay blijkt zijn hoop vooral op te hebben gevestigd.

Memphis vertrok afgelopen zomer, na een persoonlijk teleurstellend optreden op het Europees Kampioenschap in Duitsland, naar Brazilië - waar toenmalig degradatiekandidaat Corinthians zijn nieuwe werkgever werd. Inmiddels heeft de 98-voudig international vier competitietreffers vor Corinthiansb achter zijn naam en is de club uit São Paulo opgeklommen naar de middenmoot, maar Koeman liet Memphis zowel in september als in oktober én november buiten zijn Oranje-selectie.

Bij Voetbal op Vrijdag op ESPN betitelt Kraay junior de kwartfinale van de Nations League als 'twee hartstikke interessante oefenwedstrijden'. "De Nations League is ook een prijs", werpt presentator Toine van Peperstraten tegen, maar Kraay zegt: "Ik vind: een poulewedstrijd op het EK is om het echie, een WK-wedstrijd is om het echie. Al heb je een brein dat niets vergeet, dan denk ik dat je acht jaar later niet meer weet wie de Nations League heeft gewonnen." De dubbele confrontatie met Spanje is gezien het verleden - met de WK-finale van 2010 en de revanche op het WK van vier jaar later - wél een mooi affiche, moet Kraay toegeven. Toch had hij liever een andere loting gezien: "Dit is wel, samen met Frankrijk, heel heel slecht. Je hoopt toch op Portugal, als je de Nations League wil winnen."

'Memphis komt week na week dichterbij'

Bondscoach Ronald Koeman sprak de hoop uit dat Oranje in maart 'op oorlogssterkte' zal zijn. Kraay denkt dat de sleutel wat dat betreft in de punt van de aanval ligt: "Dan heb je dus een onomstreden nummer negen nodig." De beelden uit Brazilië zijn wat dat betreft hoopgevend, vindt de analist: "Memphis komt week na week dichterbij. Als hij op zijn fitheid en zijn vorm komt, dan heb je als Nederland zijnde een goede verdediging, een gewéldig middenveld, twee goede buitenkanten én een goede spits. Dan kunnen wij tegen iedereen meedoen, meevoetballen en om de winst spelen", aldus Kraay.

