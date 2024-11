Oranje loot loodzwaar in de Nations League: Spanje wacht in kwartfinale

Het Nederlands elftal neemt het in de kwartfinale van de Nations League op tegen Spanje. Dat heeft de loting van vrijdagmiddag in het Zwitserse Nyon uitgewezen. Oranje begint het tweeluik met een thuiswedstrijd en wacht bij een eventuele halve finale een krachtmeting met Kroatië of Frankrijk.

Oranje kon als nummer twee achter Duitsland gekoppeld worden aan Spanje, Portugal of Frankrijk. Het werd dus de regerend Europees kampioen. Spanje begon zeker niet als topfavoriet aan het afgelopen EK in Duitsland, maar maakte in de groepsfase al indruk door zowel Kroatië als Italië te verslaan. In de knock-outfase volgden overwinningen op Georgië, Duitsland en Frankrijk, alvorens in de eindstrijd Engeland op een 2-1 nederlaag werd getrakteerd. De Spanjaarden trokken hun goede vorm vrolijk door naar de Nations League. Met zestien punten uit zes duels eindigden ze afgetekend bovenaan in een groep met Denemarken, Servië en Zwitserland.

Het tweeluik met Spanje staat gepland voor eind maart. Mocht het Nederlands elftal stunten - zo mag een zege op de Europees kampioen natuurlijk wel genoemd worden - dan wacht in de halve finales een krachtmeting met Frankrijk of Kroatië. De Fransen eindigden bovenaan in een groep met Italië, België en Israël, terwijl Kroatië zich als nummer twee achter Portugal verzekerde van een plek bij de laatste acht.

De volledige loting:

Kwartfinales

Nederland - Spanje

Kroatië - Frankrijk

Denemarken - Portugal

Italië - Duitsland

Halve finales

Italië/Duitsland - Denemarken/Portugal

Nederland/Spanje - Kroatië/Frankrijk

De finaleronde staat voor juni op het programma. Zowel de halve finale als de finale wordt over één wedstrijd afgewerkt.

Moeizame groepsfase voor Oranje

Het Nederlands elftal moest de afgelopen week nog vol aan de bak om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League. Met een overwinning op Bosnië-Herzegovina en een gelijkspel tegen Duitsland was de start weliswaar nog goed, maar in de derde speelronde volgde een teleurstellend gelijkspel in Hongarije en een paar dagen later werd er - hoewel de 1-0 eindstand anders doet vermoeden - kansloos verloren van Duitsland.

Daardoor stond er op de thuiswedstrijd tegen Hongarije van afgelopen zaterdag nogal wat druk. Het Nederlands elftal kon zich in ieder geval géén nederlaag veroorloven. Die kwam er gelukkig ook niet. In een merkwaardige wedstrijd - die vooral de boeken in zal gaan als het duel waarin de Hongaarse assistent-trainer Ádám Szalai te maken kreeg met een epileptische aanval en voor de eigen reservebank medisch behandeld moest worden - zegevierde het Nederlands elftal uiteindelijk met 4-0 dankzij doelpunten van Wout Weghorst, Cody Gakpo, Denzel Dumfries en Teun Koopmeiners. Oranje verzekerde zich dankzij de zege van de tweede plaats achter Duitsland én een ticket voor de finaleronde van de Nations League.

