NOS komt met meer duidelijkheid over medisch noodgeval Szalai

De Hongaarse assistent-bondscoach Ádám Szalai kreeg zaterdagavond te maken met een epileptische aanval, zo meldt de NOS zondag. Nadat de wedstrijd tussen Nederland en Hongarije (4-0) zo’n tien minuten had stilgelegen, werd de oud-spits bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht.

De schrik zat er zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA goed in. In de openingsfase van de wedstrijd ging Szalai namelijk ineens naar de grond bij de reservebank, waarna hij naast het veld werd behandeld. Spelers en staf van beide landen vormden een haag om hem heen, terwijl hij na een behandeling van zo’n tien minuten naar het ziekenhuis werd gebracht. Waar in eerste instantie aan een hartprobleem werd gedacht, was er volgens de NOS sprake van een epileptische aanval.

Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met Szalai, zo heeft hij vanuit het ziekenhuis laten weten op social media. “Bedankt voor alle berichten, het gaat goed”, plaatste de Hongaar met een emoticon van een hartje erbij.

Oranje boekt ruime zege tegen aangeslagen Hongarije

Ondanks het medische noodgeval besloot de aangeslagen Hongaarse ploeg wel door te voetballen. Direct na de hervatting zette Wout Weghorst Nederland vanaf de stip op voorsprong, waarna Cody Gakpo vlak voor de rust ook de tweede strafschop van de wedstrijd benutte. In het tweede bedrijf wisten ook Denzel Dumfries en Teun Koopmeiners het net te vinden, waarmee Oranje zich plaatste voor de kwartfinales van de Nations League.

