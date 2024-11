Driessen vernietigend voor Oranje-speler: ‘Dit zie je bij de tweede klasse amateurs’

Valentijn Driessen is van mening dat , ondanks zijn goal, erg zwak voor de dag kwam tegen Bosnië-Herzegovina. De spits van Ajax liet op een gegeven moment zelfs iets zien wat volgens de journalist thuishoort op de amateurvelden.

Brobbey wist dinsdagavond zijn eerste doelpunt voor Oranje te maken, maar volgens Driessen was dat meer geluk dan wijsheid. “Hij wist niet eens dat hij de bal op zijn hoofd kreeg”, zegt de journalist bij Vandaag Inside. Hoewel Wilfred Genee zijn tafelgenoten oproept om positief over de spits te zijn, willen René van der Gijp en Johan Derksen daar niet aan. “Het is zó weinig verfijnd bij Brobbey, er zit zo weinig vernuft in”, stelt Van der Gijp. “Ik vind het niet zo’n grote voetballer”, haakt Derksen daarop in.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen woest op Koeman: ‘Dat kun je niet zeggen als bondscoach’

Vervolgens wordt een moment van Brobbey in de slotfase van de eerste helft opgebracht. De aanvaller krijgt de bal ingespeeld, probeert bij het binnenlopen van de zestien een schaar te maken, waarbij hij de bal met zijn hak hard naar achteren tikt. “Dit zie je bij de tweede klasse amateurs”, oordeelt Driessen hard. “Normaal moet je hier wel iemand voor wisselen”, zegt Van der Gijp na het zien van de beelden. “Dit is niet goed.”

LEES OOK: Drie landen willen Ajax-uitblinker als A-international: 'Die opties houd ik altijd open'

Brobbey krijgt heel veel krediet

Hoewel Brobbey dus maar moeilijk het net weet te vinden, ziet Derksen dat hij heel veel krediet en sympathie krijgt. “Een andere jongen die zó slecht speelt, was allang afgebrand”, geeft De Snor aan. “In de ArenA word je dan normaal gesproken weggefloten”, ziet ook Driessen. “Maar bij hem niet, iedereen juicht hem toe.” Derksen stelt vervolgens dat hij wel graag zou zien dat Brobbey gaat scoren. “Want doordat hij niet presteert, staat die houten klaas (Wout Weghorst, red.) er steeds in. En die scoort wel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Elshoff meldt woede-uitbarsting bij Oranje: ‘U krijgt het niet in beeld te zien’

Een woede-uitbarsting bij Oranje, in de slotfase van de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.