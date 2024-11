Derksen woest op Koeman: ‘Dat kun je niet zeggen als bondscoach’

Johan Derksen is niet te spreken over de houding van Ronald Koeman richting Valentijn Driessen op de persconferenties van Oranje. De journalist en de bondscoach botsten afgelopen week na beide interlands met elkaar.

Na de wedstrijd tussen Nederland en Hongarije van zaterdag kregen Driessen en Koeman het met elkaar aan de stok. De bondscoach stelde dat iedereen op social media ‘hersenloos’ was en gaf vervolgens aan dat dit ook met regelmaat voor Driessen geldt. Vervolgens weigerde Koeman dinsdagavond met de journalist mee te gaan met het feit dat er een 'wanprestatie' was geleverd tegen Bosnië-Herzegovina.

“We kunnen goed met elkaar overweg”, geeft Driessen woensdag cynisch aan bij Vandaag Inside. Toch kan de verslaggever van De Telegraaf achteraf wel lachen om het moment met Koeman na de wedstrijd tegen Hongarije, waarin hij iedereen op social media ‘hersenloos’ noemde. “Daarom vond ik het wel leuk dat Koeman vlak daarna even een tweet stuurde dat hij blij was dat het goed ging met die man van Hongarije”, stipt de verslaggever de ironie aan.

Derksen vindt uitspraken Koeman niet kunnen

Wanneer de beelden van zaterdag vervolgens worden getoond, schiet Derksen uit zijn slof. “Een bondscoach kan zoiets niet zeggen tegen iemand van de pers”, oordeelt de oud-voetballer. “Er zat helemaal geen humor in verwerkt. Hij vindt jou gewoon een geweldige klootzak”, zegt Derksen tegen Driessen. “Dat weet ik ook wel”, antwoordt de journalist. “En volgens mij zijn er wel meer die dat vinden.” Wilfred Genee denkt dat het een opstapeling van frustratie is, die er ineens uitkomt. Daar kan Derksen zich in vinden. “Ronald is ook helemaal geen vervelende jongen, maar hij kan heel arrogant overkomen.”

