Noa Vahle openhartig: ‘Natuurlijk vond ik dat ruk’

Noa Vahle vond het ‘ruk’ dat zij als gevolg van uitlatingen van Johan Derksen in destijds Veronica Offside (tegenwoordig Vandaag Inside) niemand van het Nederlands elftal mocht interviewen. Zo reisde de journaliste af naar het WK in Qatar, maar sprak ze dus met niemand van Oranje. Inmiddels is de boycot van tafel en spreekt Vahle gewoon met iedereen van het Nederlands elftal.

Derksen zei in 2020 in het programma dat het wel meevalt met het racisme in Nederland en maakte vervolgens een opmerking over een tegendemonstrant die bij een Black Lives Matter-protest in Leeuwarden verkleed was als Zwarte Piet. "Weten we wel zeker dat dat niet Akwasi is?", vroeg Derksen zich destijds af over de man, die een bordje droeg met daarop de tekst 'Zwarte Piet Lives Matter'. Daarop besloten de Oranje-internationals tot het een boycot van het programma. Overigens was dit niet de enige misstap die Derksen beging in het programma, zo heeft het programma er in 2022 een tijdje uitgelegen nadat Derksen een verhaal vertelde over een penetratie met een kaars.

“Dat is een heel moreel vraagstuk”, reageert Vahle bij College Tour, de podcast op een vraag van presentator Twan Huys of ze ooit heeft gedacht dat het programma te ver ging. “Ik vind niet dat als je het ergens niet mee eens kan zijn, dat je dan meteen moet zeggen: ik ga mij daar niet meer mee associëren. Dat is vooral omdat ik Johan ken op een manier die de buitenwereld niet kent. Namelijk een hele, vind ik, aardige man, die het beste met je voor heeft.”

Vahle geeft toe dat Derksen ‘absoluut’ uitglijders heeft gemaakt. “Daar hoef ik het echt niet mee eens te zijn en daar ben ik het vaak ook niet mee eens geweest. Dat betekent niet dat ik mij niet meer wil associëren met dat programma, want het programma heeft mij ook heel veel gebracht. Zij hebben mij ook de kans gegeven om naar een WK-voetbal te gaan.”

Boycot Nederlands elftal had impact op Vahle

Huys gaat vervolgens in op de boycot van het Nederlands elftal, dat besloot geen interviews meer te geven aan Talpa/VI naar aanleiding van de uitlatingen van Derksen. “Natuurlijk vond ik dat ruk”, bekent Vahle. “Ik heb het WK in Qatar gedaan zonder dat ik enig interview mocht doen. Nu begon de boycot wel toen ik nog geen verslaggever van het Nederlands elftal was voor hun. Ik had er wel mee te maken en dat vind ik heel jammer, maar ik ben ook niet iemand die dan heel erg bij de pakken neer gaat zitten en denkt: ze willen niet met mij praten.”

Inmiddels mag Vahle de Oranje-internationals ‘gewoon’ weer spreken en dat heeft er ook mee te maken dat ze zich keurig aan de regels heeft gehouden. Wel heeft Vahle achter de schermen in Qatar geprobeerd om de spelers van het Nederlands elftal te overtuigen om alsnog interviews te geven. “Ik sprak ze dan wel bij hun club en niet bij het Nederlands elftal. Met de perschef van het Nederlands elftal hebben we het daar veel over gehad. Ik denk, dat heeft hij (perschef Bas Ticheler, red.) mij ook verteld, dat zij mij daar al een jaar zagen komen en hebben gezien dat ik niet per se een afspiegeling is van het programma VI. Ik doe mijn interviews op mijn manier. Ik vertolk niet zo zeer de stem van die mannen. Op die manier is dat bijgelegd. Ook toen Ronald Koeman bondscoach werd, heeft hij daar wel aan bijgedragen.”

Vahle heeft Koeman in ieder geval niet gesproken over de boycot. “Maar ik heb hem wel geïnterviewd toen hij werd aangesteld. Toen zei ik: goh, dat is bijzonder want ik mag jou nu interviewen. En toen zei hij: ik denk dat dit wel genoeg zegt en wacht maar, we hebben daar een gesprek over. Dus we hebben daar een gesprek over gehad.”

Vahle ‘geheime wapen’ van Talpa

Volgens Huys is Vahle ‘het geheime wapen’ geweest om de boycot van tafel te krijgen. “De grap is eigenlijk dat ik toen een interview had gedaan en dat Johan zijn eerste reactie was: kom maar weer terug met die boycot, want die jongens zeggen toch nooit wat. Toen dacht ik: nou ja prima, daar gaan we weer.”

“Dacht je toen niet: lul, je zit alles te verknoeien?”, vraagt Huys. “Nee, want ik had hem eigenlijk ook wel verwacht vanuit Johan”, reageert Vahle. "Hij komt uit een hele andere tijd in de sportjournalistiek. Dat je een kopje koffie ging drinken met de trainer en nu is het allemaal heel erg op afstand en heel erg formeel allemaal”, beseft Vahle, waarna Huys stelt dat zij het wel heeft opgelost voor Talpa. “Dat wil ik eigenlijk niet zo zeggen. Ik weet niet of zij er nou heel blij mee zijn dat de boycot eraf is, maar ik ben er wel blij mee. Het maakt mijn werk een stuk leuker”, besluit Vahle.

Vind jij Noa Vahle een goede sportjournaliste? Laden... 84.1% Ja, absoluut 15.9% Nee, ik ben er geen fan van 2022 stemmen

