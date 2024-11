Noa Lang wordt na volwassen interview toch uit de tent gelokt door Sam van Royen

gaf dinsdagavond na het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Bosnië-Herzegovina (1-1) een zeer volwassen en voetbalinhoudelijk interview bij Ziggo Sport. Aan het einde van het gesprek ontlokte verslaggever Sam van Royen de aanvaller toch nog een uitspraak over randzaken.

Lang begon voor het eerst in zeventien maanden weer in de basis bij Oranje. De flankspeler van PSV beschaamde het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman niet, want hij leverde de assist bij de openingstreffer van Brian Brobbey en speelde verder ook prima. “Het is mooi. Ik heb er lang voor gewerkt. Het is mooi om terug te zijn”, zei hij voor de camera van Ziggo Sport.

Lang zei ‘een dubbel gevoel’ te hebben over de avond in Bosnië. “Ik baal eerlijk gezegd wel van het resultaat. Ik denk dat het onnodig is. We hebben genoeg kansen gehad op de 0-2, waaronder ik. Ik baal van het resultaat, want dit staat toch niet lekker. Je moet gewoon die 0-2 maken. Als je dat niet doet, weet je dat zij er tot het einde in blijven geloven.”

“Je weet dat zij nog wel een momentje gaan krijgen, op een lastig veld. Dan is het zo’n avond… In de tweede helft zakte het een beetje in elkaar”, vervolgde Lang, die ook gevraagd werd naar zijn eigen spel. “Als ik had gescoord, had ik positiever teruggekeken op mijn eigen spel. Het kan altijd beter, ik ben altijd erg zelfkritisch. Maar gezien van waar ik kom, heb ik het bij vlagen wel oké gedaan, denk ik.”

Nadat Lang bijna twee minuten lang inhoudelijk over voetbal had gesproken, had Van Royen nog één prangende vraag. “Maar het gaat wel over muziek… Ik ben er namelijk mee bezig. Welke track is beter: 7k of Damage?” Lang reageerde lachend met ‘Damage’. “7K is vijf jaar geleden ergens in een kelder opgenomen toen ik achttien was. Een beetje een kinderachtig liedje. Damage is wel een knaller.”

