PEC Zwolle pakt broodnodige overwinning op Fortuna Sittard en klimt uit degredatiezone

PEC Zwolle heeft zaterdagavond een broodnodige overwinning geboekt op Fortuna Sittard (3-1). Na een moeizame eerste helft, waarin de thuisploeg ook op achterstand kwam, draaide PEC het in de tweede helft helemaal om.

Na een sterke seizoenstart in de Eredivisie viel Fortuna flink terug. Uit de laatste vijf wedstrijden werden echter maar liefst dertien punten gepakt, waardoor de ploeg zich in de plekken om Europees voetbal nestelde. PEC won dit seizoen slechts twee duels en stond voorafgaand aan het duel met Fortuna in de degradatiezone. Voor de mannen van Johnny Jansen zouden drie punten een flinke boost betekenen.

De wedstrijd in Zwolle kwam maar moeizaam op gang. Beide ploegen konden in het begin van de wedstrijd geen grote kansen creëren. Toen de cameraman rond de dertigste minuut inzoomde op een jongetje met een vergrootglas, zei hij: 'Het is zoeken naar kansen'. Iets daarvoor had Younes Namli een momentje gehad, toen hij de bal vanaf een afstand op de bovenkant van het doel lepelde. Doelman Mattijs Branderhorst schrok er echte niet van.

Niet veel later kreeg Fortuna de eerste echt grote kans: een strafschop. Mitchell Dijks was opgestoomd er werd door Sherel Floranus gevloerd. Ezequiel Bullaude profiteerde van het buitenkansje: 1-0. Weinig mogelijkheden konden in het vervolg van de eerste helft nog worden genoteerd. Een corner van PEC belandde nog gevaarlijk in de doelmond van Fortuna, maar dat was het wel.

In de tweede helft begon PEC weer waar het gebleven was: een gaatje zoeken in de hechte Fortuna-defensie. Na zes minuten leverde dat al wat op: Younes Namli draaide fraai weg en zocht naar een diepe bal. Die kwam bij Damian van der Haar, die met een slimme voorzet Dylan Mbayo een niet te missen kans bood (1-1). Gelijk daarna was het weer raak: Mbayo dribbelde de zestien in en werd door Dijks neergehaald, terwijl de Zwolle-speler een voorzet gaf. De scheidsrechter gaf echter voordeel, waar Van der Haar van profiteerde. Hij schoot de voorzet strak achter doelman Branderhorst.

Na 66 minuten was het feest compleet in Zwolle. Keeper Jeroen Schendelaar ving een corner van de ploeg uit Sittard, keek gelijk naar voren en gooide de bal over de middenlijn richting Mbayo. Laatstgenoemde snelde op het vijandige doel af en schoot de bal tussen de benen van de keeper binnen. "Heurelho Gomes in zijn gloriedagen", zei de commentator van dienst, Mark van Rijswijk, over de actie van Schendelaar. Fortuna zou daarna nog ten aanval gaan en dwong Schendelaar nog een keer tot een knappe redding. Davy van den Berg pakte in de laatste minuut bij een opstootje nog zijn tweede gele kaart, uit dat moment zou ook een penalty volgen. Bullaude schoot ditmaal echter mis, waardoor 3-1 de eindstand werd. Met dat resultaat klimt PEC uit de degradatiezone.