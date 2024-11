Peter Bosz en PSV in onzekerheid over blessures

PSV heeft een aantal pijntjes overgehouden aan de Champions League-wedstrijd tegen Girona. en zijn niet pijnvrij uit de wedstrijd tegen de Spaanse club gekomen en zijn twijfelgevallen voor het uitduel van zaterdag tegen NAC Breda.

"Noa Lang is nog een vraagteken, we kijken of hij vandaag mee kan trainen", geeft Bosz vrijdagmiddag aan op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen NAC Breda. "Hetzelfde geldt voor Karsdorp die ook een tik op bijna dezelfde plek heeft gekregen. De eis is wel dat ze vandaag mee moeten kunnen trainen, anders zijn ze er morgen niet bij", legt de trainer van de Eindhovenaren uit.

Boy Kemper (NAC Breda) geeft eerlijke mening over Noa Lang: 'Dat stoort me'

Ook Armando Obispo, die vanwege een blessure al niet tot de wedstrijdselectie behoorde tegen Girona, is een twijfelgeval. Net als Feyenoord kampt ook PSV met de nodige blessures. Naast bovenstaand genoemde spelers kan trainer Bosz ook nog niet beschikken over spelers als Joey Veerman, Jerdy Schouten, Hirving Lozano en Sergino Dest.

Ondanks de personele problemen, leeft Bosz vol vertrouwen toe naar de wedstrijd in Breda: "Wij moeten winnen in Breda. Dat mag niet, het moet. Als je bij PSV zit, moet je winnen. Een topclub moet altijd winnen en daar moet je mee omgaan", wordt de trainer geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

