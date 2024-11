Boy Kemper (NAC Breda) geeft eerlijke mening over Noa Lang: 'Dat stoort me'

kijkt uit naar de hereniging met PSV-aanvaller . De verdediger van NAC Breda kent de 25-jarige voetballer goed vanwege hun gezamenlijke tijd in de jeugdopleiding van Ajax. Dat mensen negatief denken over Lang, stoort de verdediger van de Brabantse promovendus.

In een uitgebreid interview met Voetbal International blikt Kemper vooruit op het prachtige affiche van komende zaterdag in het Rat Verlegh Stadion: NAC Breda tegen PSV. Als de linksback gevraagd wordt hoe hij Lang gaat stoppen, heeft hij geen antwoord paraat: "Hopelijk doet hij niet mee", zegt Kemper lachend.

De verdediger van NAC heeft bewondering voor Lang: "Mensen die roepen dat hij een vreemde snuiter is, dat stoort me. Hoezo? Ik ken hem. Het is echt een mooi ventje. Een heel goed mens. Hij is nooit veranderd, authentiek. Noa is een geweldenaar. Respecteer en waardeer dat. Laatst speelde hij AZ op een hoop, maakte hij een geweldige goal tegen Paris Saint-Germain, maar dan gaat het om zijn single", weet Kemper nog. "Hij lacht ons dan toch keihard uit? Hij is slimmer dan wij, want dat was de truc. Ik vind dat mooi."

Lang maakt al tien jaar muziek

Volgens Kemper maakt Lang al tien jaar muziek, want de aanvaller van PSV deed dit ook al toen de verdediger van NAC met hem actief was in de jeugdopleiding van Ajax: 'Noa was toen al bezig met het maken van muziek. En nu maken allerlei mensen daar een probleem van. Het is toch maar een hobby? Wat maakt het dan uit? Ik snap dat niet", besluit het jeugdproduct van de Amsterdammers.

