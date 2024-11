Van Hooijdonk wijst ‘met afstand’ beste man bij FC Twente – Ajax aan: ‘Dit is voor mij voetbal’

was volgens Pierre van Hooijdonk veruit de beste speler bij de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax (2-2). De rechtspoot was tweemaal trefzeker en belichaamt volgens Van Hooijdonk wat voor hem mooi is aan voetbal.

Bij Studio Voetbal begint Van Hooijdonk over het feit dat hij heeft genoten van de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. “De beste man was met afstand Vlap”, geeft de analist gedecideerd aan wanneer hem dat wordt gevraagd. “Het is veel meer dan alleen zijn doelpunten. Hij heeft alle posities onderhand wel bekleed bij Twente.”

“Hij is zo’n slimme speler die het spel kan versnellen”, gaat Van Hooijdonk verder. Ook het feit dat Vlap weet hoe hij het net moet vinden, helpt volgens de analist mee. “Dat horen we vaak in de voetballerij, maar dat is een groot goed.”

Van Hooijdonk geniet van tweede goal Vlap

Met name de tweede treffer van Vlap kan van Van Hooijdonk op lof rekenen. “Hier opent hij de bal op Salah-Eddine, die overigens ook een geweldige wedstrijd speelde”, begint de analist te smullen bij het zien van de beelden. “Dan wordt die teruggetrokken. En dít is voor mij voetbal”, geeft de oud-spits aan wanneer hij Vlap de bal binnen ziet krullen. “Ik ben niet zo van de 33 scharen en de bal nog vier keer met de onderkant van de voet behandelen. Voetbal is voor mij de bal daar kunnen krijgen waar je ‘m wil hebben. Hij neemt ‘m fantastisch aan, prachtige krul en Pasveer is kansloos.”

