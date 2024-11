Perez loopt helemaal leeg na FC Twente – Ajax: ‘Ik word daar gek van!’

Kenneth Perez begrijpt niet dat heeft verzuimd de wedstrijd tegen Ajax voor FC Twente te beslissen toen hij oog in oog met stond. Volgens de analist hoefde de aanvaller de bal alleen maar om de keeper heen te lopen, maar in plaats daarvan schoot hij tegen de benen van Pasveer aan.

Een minuut nadat Michel Vlap FC Twente op 2-1 had gezet, kreeg Rots een uitgelezen kans om de marge naar twee te brengen. Jordan Henderson ging gruwelijk in de fout en zette de aanvaller van de thuisploeg alleen voor zijn eigen doelman. Pasveer wist echter redding te brengen, waarna de bal een minuut later aan de andere kant in het net lag. De misser van Rots roept bij Perez in Dit was het Weekend de nodige frustratie op.

“Ik zei al dat de wedstrijd gelijkopgaand was, maar dat was echt een breekpunt in de wedstrijd”, begint Perez, die zag dat zowel Rots als Sam Lammers totaal niet in de wedstrijd zaten. “Maar wat hij hier doet… Waarom ga je er niet gewoon omheen?”, roept de analist vol frustratie uit. “Ga eromheen man! Neem ‘m gewoon met je buitenkant mee… Pasveer gleed ook een beetje uit.”

Rots moet minder naar de grond kijken

Wanneer Perez de misser nog een keer te zien krijgt, brengt hij zijn handen naar zijn hoofd. “Ik word daar best wel gek van”, stelt hij. “Spelers die de hele tijd naar de grond kijken. Kijk omhoog, om je heen, oriënteer je!”, roept de analist uit. “Rots is toch best een prima voetballer?”

