Oranjespeler huilt tijdens volkslied: ‘Dat deed wat met me’

is maar wat trots op het feit dat hij minuten mocht maken op het EK in Duitsland. De middenvelder van PSV stond aan de aftrap tijdens de openingswedstrijd tegen Polen en hield het niet droog tijdens het volkslied.

Schouten, die in 2022 zijn debuut maakte voor het Nederlands elftal (tegen Wales), maakte deel uit van de EK-selectie van Oranje op het EK 2024. De middenvelder gold voor menig analist als een van de lichtpuntjes van het elftal van Ronald Koeman. Tegenover Helden Magazine komt de PSV’er met een mooie onthulling.

‘Tijdens volkslied een traantje gelaten’

Schouten startte in de basis bij de openingswedstrijd tegen Polen (2-1 winst). “Tijdens het volkslied bij Nederland - Polen moest ik een traantje laten. Ik keek om me heen en dacht: ik heb het toch maar mooi geflikt”, begint de middenvelder. “Er zijn zoveel jongetjes die ervan dromen ooit op een EK te spelen. De gedachte dat ík degene was die daar stond, deed wat met me”, vervolgt de dertienvoudig international van Oranje.

Na afloop van Polen – Nederland vertelde Schouten al over het emotionele moment. De familieleden van Schouten konden de emoties destijds niet in bedwang houden tijdens het volkslied. “Ze pinkten een traantje weg. Toen ik dat zag, keek ik expres weg”, sprak hij in de mixed zone.

