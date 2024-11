Frenkie de Jong diep onder de indruk van Oranje-ploeggenoot: 'Hartstikke goede speler'

is tijdens zijn absentie van meer dan een jaar in het Nederlands elftal onder de indruk geraakt van de speler die hem meermaals verving op het middenveld: . De 27-jarige PSV'er nam onder meer op het Europees Kampioenschap in Duitsland de honneurs waar in Oranje.

Schouten debuteerde reeds in 2022, nog onder Louis van Gaal, in een met 1-2 gewonnen Nations League-wedstrijd in en tegen Wales in het Nederlands elftal. Daarna verdween de middenvelder, toen nog spelend voor het Italiaanse Bologna, uit beeld bij de nationale ploeg. Pas in november 2023, na zijn overstap naar PSV, haalde Ronald Koeman Schouten weer bij zijn selectie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Frenkie de Jong openhartig: 'Dat schiet weleens door je hoofd'

De Jong speelde in september 2023 zijn 54ste en tot nu toe laatste interland, uit bij Ierland in de EK-kwalificatiereeks (1-2). Schouten speelde zich een jaar later definitief in het elftal van Koeman en had op het EK in alle zes de wedstrijden die Oranje speelde een basisplaats. De Jong zegt tegenover De Telegraaf dat hij onder de indruk is van de PSV'er: "Ik vind Schouten een goede speler. Hij is in balbezit heel goed, verdedigend ook en ziet het spel heel goed. Hij is een hartstikke goede speler." Schouten is deze interlandperiode, net als die in oktober, niet van de partij bij Oranje. Vanwege een hamstringblessure kwam de PSV'er sinds 19 oktober (AZ-uit) niet meer in actie voor zijn club.

LEES OOK: Koeman krijgt opvallend advies over De Jong

Er zijn echter meer middenvelders opgestaan bij absentie van De Jong, zoals Tijjani Reijnders (AC Milan), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Ryan Gravenberch (Liverpool) en Quinten Timber (Feyenoord). De Jong ziet een positieve ontwikkeling: "Er zijn veel jongens die het goed doen. Er zit veel talent in de selectie. We hebben ook steeds meer jongens die bij grote clubs spelen. Dat is een goede ontwikkeling. Laten we hopen dat zich dat doorzet", klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez zou speler die fenomenaal presteert op topniveau passeren in Oranje

Analist Kenneth Perez vertelt hoe zijn ideale middenveld bij het Nederlands elftal eruitziet.