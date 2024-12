Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz staat voor lastige keuze in de spits

PSV wacht zondagmiddag de volgende kraker in de Eredivisie, wanneer de koploper op bezoek gaat bij de verrassende nummer twee FC Utrecht. Peter Bosz zal voor dat duel een wijziging doorvoeren in zijn elftal ten opzichte van de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (3-2), zo verwacht het Algemeen Dagblad.

PSV wist afgelopen woensdag in de absolute slotfase een overwinning te boeken op Shakhtar. Daarbij was Ricardo Pepi de gevierde man, nadat hij in de vijfde minuut van de blessuretijd de winnende binnentikte. Hoewel de Amerikaan in uitstekende vorm verkeerd, is de verwachting dat hij zondag in De Galgenwaard op de bank zal moeten plaatsnemen, terwijl Bosz kiest voor Luuk de Jong in de basis.

Op de vleugel zal Bosz waarschijnlijk wel een wijziging doorvoeren. Ivan Perisic is niet speelgerechtigd voor de duels in de Champions League, maar kan in de Eredivisie met regelmaat op een basisplaats rekenen. De Kroaat mag vermoedelijk ook zondag aan de aftrap verschijnen, wat ten koste gaat van Johan Bakayoko.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht

Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Rodriguez, Fraulo, Jensen; Aaronson, Cathline, Ohio.

