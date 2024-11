PSV’er denkt openlijk aan verhuur: ‘Ik durf het wel aan’

Als het aan ligt dan wordt hij op korte termijn verhuurd aan een andere Eredivisie-club. De talentvolle middenvelder van PSV komt dit seizoen nauwelijks voor in de plannen van PSV-trainer Peter Bosz en speelt voornamelijk in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong PSV.

Babadi was vorig jaar aan het begin van het seizoen een van de verrassingen bij PSV. De middenvelder maakte een stormachtige ontwikkeling door en werd vrij snel toegevoegd aan het eerste elftal van de Eindhovenaren. Op een gegeven moment kwam de klad erin, waardoor hij nauwelijks meer in de plannen van Bosz voorkwam. Ook dit seizoen moet hij het met een rol op het tweede of derde plan doen.

Vrijdagavond stond de negentienjarige Babadi in de basis bij Jong PSV. Hoewel hij het liefst speelt in het eerste, lijkt dat er momenteel niet in te zitten. De middenvelder heeft dan ook wel oren naar een verhuur. “Ja, dat wordt wel reëel. Dat is een goed plan, maar daarvoor moet ik gewoon met de trainer en dergelijke zitten”, reageert de linkspoot voor de camera van ESPN.

"Mijn wens is om te voetballen. Nu lijkt dat wat moeilijker in het eerste van PSV", vervolgt de jonge Babadi openhartig. "Hier (Jong PSV, red.) is het ook niet altijd makkelijk. Het is mijn derde seizoen bij Jong PSV. Dus inderdaad, misschien kan een verhuurperiode me wel goed doen”, beseft hij.

Babadi denkt er nog niet over na

Het is niet zo dat de middenvelder al een club op het oog heeft. “Nee, dat niet. Ik ga er nog niet teveel over nadenken”, vervolgt Babadi. "Het is niet dat ik al iets in mijn hoofd heb. Het is pas eind november, maar het wordt wel reëel. Ik zou het wel willen. Ik durf het wel aan. Nu nog even kijken hoe de club erover denkt."

Isaac Babadi ziet een verhuurperiode wel zitten 👀



"Kan me misschien wel goed doen." — ESPN NL (@ESPNnl) November 29, 2024

