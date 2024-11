Pulisic verklaart: opmerkelijke doelpuntenviering bij Team USA géén politiek statement

baarde in de nacht van maandag op dinsdag opzien met de manier waarop hij de openingstreffer voor de Verenigde Staten tegen Jamaica vierde. De aanvaller van AC Milan imiteerde het dansje van de recent voor de tweede keer tot president verkozen Donald Trump, maar bezweert daarmee geen politieke boodschap te willen hebben overbrengen.

Team USA versloeg de Jamaicanen, mede dankzij een treffer van PSV-aanvaller Ricardo Pepi, met 4-2 in de returnwedstrijd in de kwartfinale van de CONCACAF Nations League. Omdat Pepi de Amerikanen enkele dagen eerder ook al de winst in het uitduel had bezorgd (0-1) plaatst de titelverdediger zich voor de halve eindstrijd van het Noord- en Midden-Amerikaanse landentoernooi.

Pulisic opende na dertien minuten spelen op fraaie wijze de score. Een voorzet van Juventus-middenvelder Weston McKennie werd door de oud-speler van Borussia Dortmund en Chelsea op waarde geschat en in de rechterhoek geschoten voordat de Jamaicaanse doelman Andre Blake kon ingrijpen. Pulisic vierde zijn treffer met een imitatie van het dansje dat Trump tijdens de verkiezingscampagne ook meermaals liet zien, maar dat was geen steunbetuiging aan de Republikeinse politicus, zo bezweert de voetballer. "Het is geen politiek dansje, het was gewoon voor de lol. Ik zag een heleboel mensen dat doen en ik vond het grappig, dus ik had er plezier in", zegt de 26-jarige aanvaller.

Christian Pulisic scored for the US men’s soccer team and broke out the Trump dance. We are so fucking back. pic.twitter.com/0ZHh2dAJX1 — Clay Travis (@ClayTravis) November 19, 2024

