Ruben Amorim begint ondanks bliksemstart met puntenverlies bij Manchester United

Ruben Amorim heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Manchester United niet kunnen omzetten in een overwinning. Ondanks een bliksemstart kwamen the Red Devils op Portman Road niet voorbij Ipswich Town: 1-1.

Amorim mocht vroeg juichen, want al in de tweede minuut kwam Manchester United op voorsprong. Via de opbouw van achteruit rolde de bal binnen vijftien seconden van doelman André Onana naar Marcus Rashford, die van dichtbij binnenschoot op aangeven van Amad Diallo.

Ipswich liet zich zeker niet onbetuigd en kreeg vijf minuten voor rust via Liam Delap een enorme kans op de gelijkmaker. De spits stuitte op de uitgestoken arm van Onana, maar enkele minuten later was Onana kansloos toen een hard schot van Omari Hutchinson via het hoofd van Noussair Mazraoui in de linkerbovenhoek belandde.

In de tweede helft kwam onder meer Joshua Zirkzee binnen de lijnen: hij viel in minuut 68 in. Beide ploegen zochten naar de overwinning, maar moesten genoegen nemen met een gelijkspel. Zodoende begint Amorim, de permanente opvolger van Erik ten Hag, met een enigszins teleurstellend resultaat aan zijn avontuur in de Premier League.