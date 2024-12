Scott, Henry, Carragher & Richards gaan viraal: pure onderbroekenlol om Stade Brest

Kate Scott, Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards verzorgen voor CBS Sports Golazo elke Champions League-avond een programma, dat een grote hit is. Deze week gaat een fragment over Stade Brest viraal.

De sterke presentatrice Scott, de koele kikker Henry, de losse analist Carragher en de komische Richards vullen elkaar erg goed aan. Het programma van het viertal wordt goed bekeken, inclusief clips op YouTube. Op dinsdag 26 november bespraken de analisten Stade Brest met elkaar, wat verliep op hilarische wijze.

Artikel gaat verder onder video

Het Franse elftal, dat die avond met 3-0 bij FC Barcelona verloor, leent zich met zijn naam natuurlijk enorm voor (platvloerse) grappen. De uitspraak van de naam van de club komt overeen met de Engelse uitspraak voor 'breast', wat 'borst' betekent. Aangezien Scott al wat kinderachtigheid voelde aankomen, vroeg ze Richards op dat moment stil te blijven. "De productie zou je graag willen vragen of je even stil kan blijven. Geen enkel woord, we kunnen je niet vertrouwen." De oud-speler van Manchester City stribbelt wat tegen, maar gaat uiteindelijk akkoord.

Vervolgens probeerde de rest van de tafel er alles aan te doen om Richards van zijn stuk te brengen. "Wie houdt er van Brest, na deze vier wedstrijden?", begint Scott. Henry en Carragher zijn beiden fan. "Ik houd van hun vorm", reageert Carra. "Spelen ze met twee voorop vanavond?" Henry speelt hierop in: "Ja, twee grote in de spits."

"Hoe graag kijk je naar ze, zou je betalen om ze te bekijken?", vraagt Scott dan. "Dat is al eens gebeurd, ja.", reageert Carragher. Wanneer Richards het niet meer houdt, zegt Henry. "Je hoeft niet groot te zijn. Je kan ook klein zijn en wedijveren.

Scott vervolgens: "Denk je dat Brest 'ontmaskerd' kan worden vanavond?" Carragher reageert: "Dat hoop ik echt." En als klap op de vuurpijl vraagt de presentatrice: "Denk je dat Barcelona vanavond snel voor Brest kan komen?" Richards moet zich dan toch mengen in het gesprek. "Je hoopt echt dat ik ontslagen word!" Bekijk het heerlijke fragment hier terug.

