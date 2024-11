Onwerkelijke ruststand bij Hellas Verona - Inter: Zeer knappe treffer De Vrij

Internazionale kent zaterdagmiddag geen enkele genade met Hellas Verona. De ploeg van Simone Inzaghi stond na slechts 41 minuten op een 0-5 (!) voorsprong.

Het zijn onwerkelijke taferelen in Marc'Antonio Bentegodi, waar Inter al na dik een halfuur voetbal op 0-4 staat. Joaquín Correa, Marcus Thuram (tweemaal) en Oranje-international Stefan de Vrij zorgden voor de treffers. Vlak voor rust deed Yann Aurel Bisseck ook nog een duit in het zakje.

De goal van de Nederlander was behoorlijk fraai. De verdediger, die al vroeg in het duel Francesco Acerbi moest vervangen, dook op in de zestien en kegelde een lage voorzet keihard achter Lorenzo Montipo. Bekijk de treffer hieronder:

𝙎𝙏𝙀𝙁𝘼𝙉 𝘿𝙀 𝙑𝙍𝙄𝙅! 🇳🇱

De invaller schittert met een knap doelpunt tegen Verona! 4-0 voor Inter ✨⁰#ZiggoSport #SerieA #VeronaInter — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 23, 2024

