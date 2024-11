Theo Janssen zeer kritisch: 'Hij maakt kinderlijke fouten bij Ajax'

maakte donderdag tegen Maccabi Tel Aviv zijn eerste doelpunt in zeventig dagen, maar het moet nog blijken of daarmee de negatieve spiraal doorbroken is voor de spits van Ajax. Volgens analist Theo Janssen is Brobbey weliswaar beter gaan spelen in de voorbije weken, maar blijft hij ‘kinderlijke fouten’ maken in de afronding van kansen.

Nadat Brobbey scoorde uit een indirecte vrije trap, was de ontlading groot bij de spits en zijn ploeggenoten. Hij werd massaal gefeliciteerd door de andere Ajacieden. “Het is supermooi dat ze zo reageren”, zegt Janssen maandagavond bij Rondo. “We kunnen wel zeggen dat Brobbey de laatste tijd voetballend gezien veel belangrijker is geworden voor Ajax en echt wel z’n mannetje staat. Ajax is ook beter gaan spelen door hem, vind ik.”

“Het is wel prettig dat je als spits ook af en toe een goaltje maakt. In het afwerken maakt hij te veel kinderlijke fouten, door z’n voet verkeerd te zetten, slordig te zijn, te gehaast… In het afwerken moet het beter”, blijft de voormalig middenvelder van Ajax kritisch. Tafelgenoot Youri Mulder denkt dat het voor Brobbey moeilijk te verteren is dat hij niet zeker is van de spitspositie, door de concurrentie van Wout Weghorst.

LEES OOK: Brobbey verklapt inhoud van appjes die Farioli hem stuurde voor Ajax – Maccabi Tel Aviv

“Het is voor hem steeds een wisseling van de wacht. De ene week staat hij er niet in, de volgende week wel. Voor een spits is dat vervelend. Je wilt in je ritme komen en zeker weten dat je altijd speelt. Maar Farioli doet het anders en dat werpt ook z’n vruchten af”, merkt Mulder op. De vorm van Brobbey zal op termijn keren, voorspelt hij. “Als spits zit je soms in zo’n periode. Dan lijkt het inderdaad alsof het technisch niet goed gaat, maar je hebt ook periodes dat je je voet er verkeerd tegenaan zet en de bal er toch invliegt. Je moet niet bij de pakken neer gaan zitten. Op een gegeven moment ben je erdoorheen.”

