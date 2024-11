Brobbey verklapt inhoud van appjes die Farioli hem stuurde voor Ajax – Maccabi Tel Aviv

Francesco Farioli heeft voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv (5-0) twee WhatsApp-berichten gestuurd. Dat verklapt de bonkige spits van de Amsterdammers tegenover De Telegraaf. Deze twee berichten gaven Brobbey het steuntje in de rug dat hij nodig had.

Brobbey was hard op zoek naar een treffer, aangezien hij al sinds 29 augustus droog stond. Die avond scoorde de spits de 3-0 tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok. Daarna miste de spits bijna niet te missen kansen tegen onder meer Heracles. Voorafgaand aan het duel van Ajax met Maccabi richtte Farioli zich via WhatsApp tot Brobbey. “De trainer zei dat ik goed op weg ben, dat ik prima train en dat mijn doelpunt vanzelf zou komen. Dus dat had hij goed gezien. Het gaf me extra motivatie”, vertelt hij tegenover Mike Verweij.

Ajax won uiteindelijk met 5-0 en Brobbey was goed voor een doelpunt en twee assists. Dat hij eindelijk weer wist te scoren zorgt voor enorme opluchting bij de zesvoudig Oranje-international. “Als je zeventig dagen niet scoort en een aantal écht grote kansen om zeep hebt geholpen, dan ga je nadenken. Wat had ik in welke situatie beter kunnen doen? Het hielp me niet, want ik scoor het makkelijkst als ik op gevoel speel.”

Brobbey is blij dat hij tegen Maccabi negentig minuten mocht blijven staan. Zijn benen ‘voelden goed’ en dat is volgens de spits mede te danken aan Farioli. Of Brobbey fitter is dan ooit? “Dat zou kunnen”, reageert hij. “De trainingen zijn pittig. Dat kan ik je wel zeggen. Maar die investering betaalt zich uit tijdens wedstrijden. Ik denk dat ik voor alle spelers spreek als ik zeg dat we ons veel sterker voelen dan voorheen.”

Brobbey vindt eigen treffer mooier dan die van Taylor

De Ajax-spits was tegen Maccabi aangever bij de treffer van Kenneth Taylor, maar als hij moet kiezen dan vindt hij zijn eigen doelpunt mooier. “Alleen al omdat ik na zeventig dagen van dat gezeur over het niet scoren af ben”, verklaart de fysiek sterke spits zijn keuze. “Bij het kijken van de samenvatting zag ik bij mezelf frustratie en blijdschap. Op het veld bedankte ik God al en thuis heb ik geknield om te bidden.”

Brobbey na zondag weer naar Oranje

Zondag wacht Ajax de lastige uitwedstrijd tegen FC Twente, waarna er weer een interlandperiode voor de deur staat. Brobbey verheugt zich op het topduel in De Grolsch Veste. “Als we dat weten te winnen, hebben we echt een topperiode achter de rug. Dan kan ik me vol vertrouwen bij het Nederlands elftal melden. Het is jammer dat Kenneth niet bij Oranje zit, want hij draait op dit moment ook heel goed. Maar dat komt nog wel”, besluit hij.

