‘Geertruida kort na vertrek bij Feyenoord in beeld voor toptransfer naar Engeland’

is in beeld om Tottenham Hotspur te versterken, zo meldt CaughtOffside. De verdediger van RB Leipzig moet de opvolger worden van Pedro Porro, die graag wil vertrekken bij de Londenaren.

Porro, die in de zomer van 2023 de overstap maakte van Sporting Portugal naar Tottenham, aast volgens verschillende Engelse media alweer op een vertrek uit Noord-Londen. De Spanjaard is in beeld bij Real Madrid en zou zijn zinnen hebben gezet op een stap naar de Champions League-winnaar. Daarnaast gaat zijn zaakwaarnemer ervan uit dat ook Manchester United zich voor de rechtsback zal melden.

Bij Tottenham gaat men er al vanuit dat Porro binnenkort zal vertrekken uit Londen, waardoor de zoektocht naar een opvolger in volle gang is. Daarvoor is de club van trainer Ange Postecoglou uitgekomen bij Geertruida. De verdediger maakte afgelopen zomer voor een bedrag van twintig miljoen euro de overstap van Feyenoord naar RB Leipzig, maar kan daar dus volgens CaughtOffside nu alweer vertrekken.

Geertruida open voor transfer

Hoewel Geertruida dus pas net bij Leipzig speelt en hij nog een contract heeft tot medio 2029, zou zijn club bereid zijn over een vertrek van de Nederlander te spreken. Daarnaast zou ook de Oranje-international oren hebben naar een overstap naar de Premier League. De verwachting is dat Tottenham Hotspur een bedrag van 40 tot 45 miljoen euro voor de rechtsback zal moeten neerleggen.

