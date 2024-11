Slecht nieuws voor tienvoudig Oranje-international, die nog weken toe moet kijken

Tottenham Hotspur kan voorlopig nog geen beroep doen op . De Nederlander moest zich in de bekerwedstrijd tegen Manchester City op 30 oktober al na een kwartier noodgedwongen laten vervangen en staat inmiddels al een paar weken aan de kant met een hamstringblessure. Tottenham Hotspur hoopte na de interlandperiode weer een beroep op hem te kunnen doen, maar trainer Ange Postecoglou heeft donderdagavond bevestigd dat de verdediger nog een ‘paar weken’ aan de kant staat.

Van de Ven maakte in de zomer van 2023 de overstap van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur en groeide al snel uit tot onomstreden kracht in het elftal van Postecoglou. De verdediger maakte indruk in de Premier League en dat bleef niet onopgemerkt. Hij debuteerde op 12 oktober 2023 in het shirt van het Nederlands elftal en werd door Ronald Koeman geselecteerd voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Van de Ven speelde inmiddels al tien interlands, maar moest de recente interlandperiode wegens een blessure aan zich voorbij laten gaan.

Van de Ven loopt hamstringblessure op

De oud-speler van FC Volendam raakte op 30 oktober in de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de League Cup geblesseerd aan een hamstring en staat daardoor inmiddels al een paar weken aan de kant. Hij ontbrak in de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League en moest ook de competitieduels met Aston Villa en Ipswich Town aan zich voorbij laten gaan. Koeman kon in de interlands tegen Hongarije en Bosnië-Herzegovina dus eveneens geen beroep op hem doen, nadat Van de Ven in oktober nog een basisplaats had tegen Hongarije én Duitsland.

Postecoglou zal Van de Ven voorlopig nog niet kunnen opstellen. “Micky staat nog een paar weken aan de kant. Hij traint al op het veld, maar hij heeft nog een paar weken nodig”, zo vertelde de hoofdtrainer van Tottenham Hotspur donderdag tijdens een persmoment. Postecoglou hoopt midden december weer een beroep te kunnen doen op de Oranje-international, die dit seizoen vooralsnog in tien wedstrijden in actie kwam. Van de Ven stond eerder dit seizoen al even aan de kant met een knieblessure.

Tottenham Hotspur vervolgt de competitie zaterdagavond met de kraker tegen Manchester City. De Noord-Londenaren zijn begin aan een moeizaam seizoen. De eerste elf competitieduels leverden slechts zestien punten op, waarmee ze zich momenteel terugvinden op de tiende plaats.

