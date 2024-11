Bentancur-soap nog niet ten einde: Tottenham gaat in hoger beroep

Tottenham Hotspur gaat in beroep de schorsing van zeven wedstrijden die van de FA kreeg voor het beledigen van zijn ploeggenoot . De club laat in een statement weten te begrijpen dat de Uruguayaanse middenvelder gestraft moet worden, maar dat de opgelegde sanctie buiten proporties is.

Bentancur kwam recentelijk in opspraak nadat hij in een tv-programma in zijn thuisland een misplaatste grap had met Son als lijdend voorwerp. De middenvelder werd gevraagd naar een shirt van zijn Zuid-Koreaanse ploeggenoot. "Die van Son, of het neefje van Son? Ze zien er toch allemaal hetzelfde uit", antwoordde hij daarop.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eredivisie-laagvlieger steekt de draak met logowijziging Tottenham Hotspur

Kort na het incident ging Bentancur direct door het stof op social media en sprak hij over een 'smakeloze grap', Ploeggenoot Son gaf zelfs te kennen dat hij en Bentancur nog gewoon op goede voet zijn. “Hij stuurde me een heel lang bericht waarvan ik merkte dat het recht uit zijn hart kwam. Later bood hij op de training publiekelijk nog een keer zijn excuses aan", liet de Zuid-Koreaan weten. Dit weerhield de Engelse voetbalbond FA er niet van om de Uruguayaan flink te straffen. De FA was onverbiddelijk en legde Bentancur een schorsing van zeven wedstrijden op en daarnaast een boete van 120.000 euro.

LEES OOK: Micky van de Ven onthult favoriete Nederlandse club en het is niet Volendam

Tottenham vindt sanctie FA voor Bentancur 'streng'

Tottenham Hotspur is het niet eens met die sanctie. "We kunnen bevestigen dat de club in beroep is gegaan tegen de lengte van de eerder deze week opgelegde schorsing voor Rodrigo Bentancur. Hoewel we de veroordeling van Rodrigo door de onafhankelijke commissie accepteren, vinden we de daaropvolgende sanctie streng. Rodrigo blijft geschorst in de nationale competities terwijl het beroep wordt behandeld en de club zal ook verder geen commentaar geven gedurende deze periode", meldt de club op de website.

Het is niet bekend wat de FA met het hoger beroep van Tottenham gaat doen. Wel houdt de Engelse grootmacht Bentancur aan de kant gedurende de strafzaak. Komend weekend wacht voor Tottenham de uitwedstrijd tegen Manchester City.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside dreigt te stoppen: op deze dag vindt de laatste uitzending plaats

De toekomst van Vandaag Inside is nog altijd ongewis.