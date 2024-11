Triest blessurenieuws uit Amsterdam, Ajax-spelers laten van zich horen

heeft een nieuwe blessure opgelopen. Dat maakt de aanvaller van Ajax zelf bekend middels een bericht op Instagram. Van Axel Dongen leek vorig jaar onder toenmalig trainer Maurice Steijn eindelijk te zijn begonnen aan zijn doorbraak in de hoofdmacht, maar bij zijn eerste basisplaats in de Eredivisie ging het meteen mis. Door een blessure stond hij lang aan de kant en nu is het dus wéér raak.

Ajax-trainer Francesco Farioli zag zondagmiddag op bezoek bij FC Twente smaakmaker Mika Godts uitvallen met een hamstringblessure. In een uiterste poging om een hoge bal te controleren schoot het erin. In Amsterdam vreest men voor een langdurige absentie van Godts, die vorig jaar al een paar maanden aan de kant stond vanwege een bovenbeenblessure. Het uitvallen van de Belg is slecht nieuws voor Ajax, dat na het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs afgelopen zomer sowieso al heel krap in de buitenspelers zit. Vooral op de linkerflank is de spoeling bijzonder dun.

Ajax-fans zullen zich na het uitvallen van Godts ongetwijfeld hebben afgevraagd of Van Axel Dongen eventueel een optie is om de Belg te vervangen, maar dat zal niet gaan gebeuren. De 20-jarige buitenspeler uit Almere kwam dit seizoen sowieso nog niet in actie voor Ajax 1. Hij ontbrak in september zelfs op de selectiefoto van het eerste. Van Axel Dongen kwam dit seizoen drie keer in actie voor Jong Ajax, drie keer als invaller. Zijn laatste minuten maakte hij op 4 oktober in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Van Axel Dongen ontbrak de afgelopen weken vanwege een nog onbekende blessure, maar hij heeft nu zelf bekendgemaakt dat het gaat om een enkelblessure.

Van Axel-Dongen plaatst emotioneel bericht

“Waar moet ik beginnen… De laatste twee seizoenen zijn fysiek en mentaal moeilijk geweest. Ik heb moeten dealen met blessures waardoor ik niet heb kunnen doen wat ik het leukste vind om te doen, namelijk voetballen”, zo schrijft de aanvaller op zijn Instagram. “En om dan nu te horen dat ik een enkelblessure heb opgelopen doet pijn. Ik zal er weer alles aan doen om sterker terug te komen dan ooit. YOU CAN’T SHINE WITHOUT DARKNESS”, zo blijft Van Axel Dongen positief. Meerdere spelers uit het eerste van Ajax hebben in de reacties al van zich laten horen. Zo hebben onder meer Jorrel Hato, Chuba Akpom en Devyne Rensch in de comments een hartje achtergelaten. Dat geldt ook voor Jaydon Banell en Owen Wijndal.

Van Axel Dongen speelde tot op heden pas acht wedstrijden voor Ajax 1. Daarin scoorde hij niet, maar leverde hij wel een assist. Voor Jong Ajax kwam hij 31 keer in actie, goed voor drie doelpunten en vier assists. Van Axel Dongen debuteerde in 2021 al in de hoofdmacht. Van een doorbraak is het dus nog altijd niet gekomen.

Bekijk hieronder het bericht van Van Axel Dongen, waaronder meerdere Ajax-spelers dus hebben gereageerd.

